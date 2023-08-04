2.500 polis alımı için araştırmalar hız kazandı. Polis Meslek Yüksekokullarına (PMYO) 2 bin erkek, 500 kadın öğrenci alımına ilişkin ilan, Resmi Gazete'nin çeşitli ilanlar kısmında yayımlandı. Peki, PMYO 2.500 öğrenci alımı ne zaman yapılacak 2023? Polis Akademisi 2.500 öğrenci alımı başvurusu başladı mı, şartlar neler? İşte konu hakkında detaylar...
PMYO'ya 2023-2024 eğitim öğretim yılı için 2 bin erkek, 500 kadın öğrenci alımına ilişkin başvurular, 31 Temmuz-9 Ağustos 2023'te "http://www.pa.edu.tr" internet adresi üzerinden e-Devlet şifresiyle girilerek yapılacak. E-Devlet üzerinden Aday Belirleme Ön Başvuruları, sınav başvuru ücreti ödenmeden gerçekleştirilecek.
Sınava katılmak için 10 katı kontenjana giren adaylar belirlendikten sonra sınav ücreti yatırılması için ücret ve hesap bilgileri "www.pa.edu.tr" internet sitesinden duyurulacak. Aday belirleme ön başvuru sonuçları açıklanmadan, sınav başvuru ücreti ödeyen adayların sınav başvuru ücretleri geri ödenmeyecek.
Sınavlarda başarılı olarak PMYO'da eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacak. Alıma ilişkin sınav takvimi, "www.pa.edu.tr" internet sitesinden ilan edilecek.