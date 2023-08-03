3-31 Ağustos İŞKUR üzerinden KPSS şartsız belediyelere en az ilkokul mezunu işçi ve personel alımı yapılıyor! Kadrolar ve başvuru şartları! En az 22.500 TL maaşla

İş gücü piyasasında önemli bir adım daha atılıyor. İŞKUR (Türkiye İş Kurumu) üzerinde yayımlanan ilanlara göre, toplamda 2445 personel kamuya alınacak. Bu kapsamda birçok farklı şehirdeki belediyeler ve kuruluşlar istihdam sağlamak üzere harekete geçiyor.