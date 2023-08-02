2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınavı nerede olacak? Bekçilik sonuçları ne zaman açıklanacak? Bekçilik sınavı ne zaman, saat kaçta?

Bekçilik sınavı hakkında aramalar hız kazandı. Polis Akademisi, 2023/1. dönem için Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımları kapsamında gerçekleştirilecek yazılı sınav detaylarını duyurdu. Başvuruların 12-22 Haziran tarihleri arasında alındığı belirtilirken, fiziki yeterlilik sınavını başarıyla geçen adayların, bekçi alımı yazılı sınavına katılacakları belirtildi. Peki, Bekçilik sınavı ne zaman, saat kaçta? 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınavı nerede olacak? Bekçilik sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...