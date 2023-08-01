THY kabin memuru başvuru tarihi, son gün, şartlar ve maaşlar... THY KABİN MEMURU ALIMI 2023 | Türk Hava Yolları hostes alımı ne zaman?

GENEL KOŞULLAR

T.C. vatandaşı olmak (Mavi kart sahipleri başvuru yapabilir).

01/01/1983 ile 31/12/2003 tarihleri arasında doğmuş olmak.

En az lise mezunu olmak.

İyi derecede İngilizce bilmek (İkinci yabancı dil tercih nedenidir).

Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak.

Daha önce Türk Hava Yolları ve iştirakleri ile diğer işyerlerinden disiplinsizlik veya sağlık nedeniyle ayrılmamış olmak.

Türk Hava Yolları iştiraklerinde görev yapıyor olmak tercih nedenidir.