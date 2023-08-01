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2023 il dışı tayin sonuçları açıklandı mı? MEB öğretmen iller arası yer değişikliği başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Atama takvimi

Öğretmen il dışı tayin sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. MEB'in resmi web sitesi olan meb.gov.tr adresi üzerinden yapılan açıklamada, öğretmenlerin il dışı tayin başvurularının MEBBİS ekranı veya personel.meb.gov.tr adresleri üzerinden alınacağı belirtildi. Bu başvurularda öğretmen ihtiyaç listesi (kontenjan) bilgisinin önem arz ettiği vurgulandı. Peki, 2023 il dışı tayin sonuçları açıklandı mı? MEB öğretmen iller arası yer değişikliği başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 01 Ağustos 2023, 14:48 Güncelleme 01 Ağustos 2023, 14:48
2023 il dışı tayin sonuçları açıklandı mı? MEB öğretmen iller arası yer değişikliği başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Atama takvimi

MEBBİS öğretmen il dışı yer değişikliği başvuru ekranı 28 Temmuz tarihinde erişime açıldı. Başvuruda bulunan öğretmenler sonuçların ne zaman açıklanacağını merak edip araştırıyor. Peki, 2023 il dışı tayin sonuçları açıklandı mı? MEB öğretmen iller arası yer değişikliği başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

ÖĞRETMEN İL DIŞI YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

MEB duyurusuna göre iller arası isteğe bağlı yer değişikliği başvuruları 28 Temmuz 2023 tarihinde başladı ve 2 Ağustos 2023 tarihinde saat 16.00'da sona erecek.

ÖĞRETMEN İLLER ARASI TAYİN BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Başvurular, "mebbis.meb.gov.tr" veya "personel.meb.gov.tr" adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır.

Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; Elektronik Başvuru Formu'na yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinden talep edeceklerdir.

Atamalar öğretmenlerin tercihi dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek olup başvuru kayıt işlemi yapıldıktan sonra hizmet puanlarına etki edecek değişiklikler başvuru sistemine yansımayacağından, ilgililerin hizmet puanına etki edecek değişiklikleri yer değiştirme başvurusunu yapmadan önce tamamlamaları gerekmektedir.

İller arası yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenler, aynı ya da farklı illerden en çok 40 eğitim kurumunu tercih edebilecektir. Bu kapsamda başvuracak öğretmenlere, 41'inci seçenek olarak ise bir il tercih etme hakkı verilecektir. Ancak 40 eğitim kurumu tercihi tamamlanmadan 41'inci seçenek işaretlenemeyecektir. Bunlardan 41'inci seçeneği işaretleyenler, yalnızca tercih ettiği ildeki boş kalan kontenjanlara hizmet puanı üstünlüğü esasına göre bilgisayar kurasıyla atanacaktır.

ÖĞRETMENLERİN İLLER ARASI YER DEĞİŞİKLİĞİ KONTENJANLARI

Öğretmenlerin iller arası yer değişikliği kontenjanları 2023 belli oldu. Kontenjan listesi https://personel.meb.gov.tr/ üzerinden öğrenilebilecek.



ÖĞRETMEN İL DIŞI YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURU EKRANI

Resmî eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin, 2023 yılı iller arası isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri, MEBBİS ekranından alınacak.

MEBBİS ÖĞRETMEN İL DIŞI YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ


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