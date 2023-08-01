2023 il dışı tayin sonuçları açıklandı mı? MEB öğretmen iller arası yer değişikliği başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Atama takvimi

MEBBİS öğretmen il dışı yer değişikliği başvuru ekranı 28 Temmuz tarihinde erişime açıldı. Başvuruda bulunan öğretmenler sonuçların ne zaman açıklanacağını merak edip araştırıyor. Peki, 2023 il dışı tayin sonuçları açıklandı mı? MEB öğretmen iller arası yer değişikliği başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...
ÖĞRETMEN İL DIŞI YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?
MEB duyurusuna göre iller arası isteğe bağlı yer değişikliği başvuruları 28 Temmuz 2023 tarihinde başladı ve 2 Ağustos 2023 tarihinde saat 16.00'da sona erecek.
ÖĞRETMEN İLLER ARASI TAYİN BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Başvurular, "mebbis.meb.gov.tr" veya "personel.meb.gov.tr" adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır.
Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; Elektronik Başvuru Formu'na yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinden talep edeceklerdir.