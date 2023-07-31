THY KABİN MEMURU ALIMI 2023 | Türk Hava Yolları hostes alımı ne zaman? THY kabin memuru başvuru tarihi, son gün, şartlar ve maaşlar...

THY kabin memuru alımı başvuruları için araştırmalar hızlandı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında THY kabin memur alımı başvuru tarihi ve şartları yer alıyor. İşte tüm merak edilenler...
THY kabin memuru alımı başvuruları için araştırmalar hızlandı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında THY kabin memur alımı başvuru tarihi ve şartları yer alıyor. İşte tüm merak edilenler...
THY KABİN MEMURU ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ
Kabin memuru başvuruları, "kariyer.thy.com" internet adresi üzerinden 10 Ağustos 2023 Perşembe gününe kadar yapılabilir.
GENEL KOŞULLAR
T.C. vatandaşı olmak (Mavi kart sahipleri başvuru yapabilir).
01/01/1983 ile 31/12/2003 tarihleri arasında doğmuş olmak.
En az lise mezunu olmak.
İyi derecede İngilizce bilmek (İkinci yabancı dil tercih nedenidir).
Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak.
Daha önce Türk Hava Yolları ve iştirakleri ile diğer işyerlerinden disiplinsizlik veya sağlık nedeniyle ayrılmamış olmak.
Türk Hava Yolları iştiraklerinde görev yapıyor olmak tercih nedenidir.
FİZİKSEL KOŞULLAR
160-180 cm arası boy.
Vücudun görünecek yerlerinde dövme, piercing ve yara/yanık/leke benzeri kalıcı iz bulunmamak.
Sağlık Koşulları:
İşe alım süreçlerinde başarılı olan adaylar işe başlama aşamasında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SHGM) yetkilendirilmiş Havacılık Tıp Merkezlerinden sağlık durumlarının uçuşa uygun olduğuna dair rapor almaları istenecektir.
Türk Hava Yolları işyeri hekimleri, "İşe Giriş Muayenesi" sırasında ek tetkik ve muayene yaptırılmasını isteyebilir.
Türk Hava Yolları, belirlemiş olduğu işe giriş sağlık koşulları çerçevesinde adayın işe başlatılıp başlatılmayacağına karar verme hakkına sahiptir.
BAŞVURU DEĞERLENDİRME
Kabin memuru başvuruları belirtilen kriterleri taşıyan adaylar arasından değerlendirilecektir. Belirtilen kriterleri taşımayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak ve olumsuz olarak değerlendirilecektir.
ÇALIŞMA VE MESAİ DÜZENİ
Bir kabin memuru bazen aynı gün hem iç hem de dış hat uçuşu gerçekleştirebilirken bazen de okyanus aşırı uçuşlara giderek uzun süreli konaklama yapabilir. Kabin memurları göreve başladıkları günden itibaren hem iç hat hem de dış hat uçuşları yapmaktadır. Çalışma günleri ve tatil günleri aylık olarak yayınlanan programlarda kabin ekiplerine bildirilmektedir.
THY KABİN MEMURU MAAŞLARI
Ücretlendirme ile ilgili detaylı bilgi, işe alım sürecinde adaylara verilmektedir.