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Bekçilik sonuçları ne zaman açıklanacak? Bekçilik sınavı ne zaman, saat kaçta? 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınavı nerede olacak?

Bekçilik sınavı hakkında aramalar hız kazandı. Polis Akademisi, 2023/1. dönem için Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımları kapsamında gerçekleştirilecek yazılı sınav detaylarını duyurdu. Başvuruların 12-22 Haziran tarihleri arasında alındığı belirtilirken, fiziki yeterlilik sınavını başarıyla geçen adayların, bekçi alımı yazılı sınavına katılacakları belirtildi. Peki, Bekçilik sınavı ne zaman, saat kaçta? 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınavı nerede olacak? Bekçilik sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 30 Temmuz 2023, 08:00 Güncelleme 30 Temmuz 2023, 08:00
Bekçilik sonuçları ne zaman açıklanacak? Bekçilik sınavı ne zaman, saat kaçta? 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınavı nerede olacak?

Bekçilik sınavı hakkında aramalar hız kazandı. Polis Akademisi, 2023/1. dönem için Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımları kapsamında gerçekleştirilecek yazılı sınav detaylarını duyurdu. Başvuruların 12-22 Haziran tarihleri arasında alındığı belirtilirken, fiziki yeterlilik sınavını başarıyla geçen adayların, bekçi alımı yazılı sınavına katılacakları belirtildi. Peki, Bekçilik sınavı ne zaman, saat kaçta? 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınavı nerede olacak? Bekçilik sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

BEKÇİ ALIMI YAZILI SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, NEREDE OLACAK?

2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınavı 30 Eylül 2023 Cumartesi günü saat 14:00'te gerçekleştirilecek.

Sınavlar Ankara'da uygulanacak.



Adaylar sınav giriş belgelerini ise 22 Eylül günü http://www.meb.gov.tr adresinden elde edebilecekler. 120 dakika sürecek sınavda; Genel Yetenek (Türkçe, Matematik), Genel Yetenek (Tarih, Coğrafya, Anayasa Bilgisi, Demokrasi ve İnsan Hakları, Türkiye ve Dünya ile ilgili Genle, Kültürel ve Güncel Sosyoekonomik Konular) konularından 100 soru sorulacak.

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bekçilik yazılı sınav sonuçları 23 Ekim 2023 tarihinde https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr adreslerinden sorgulanacak.


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