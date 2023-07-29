Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları hakkında yeni açıklama geldi. Millî Eğitim Bakanlığınca (MEB) kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı il içi ve iller arası yer değişikliği başvurularının tarihlerini açıkladı. Peki, öğretmen il içi ve iller arası yer değişikliği başvurusu ne zaman? Atamalar ne zaman yapılacak? İşte başvuru işlemleri ve tercihlere dair merak edilenler...

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı il içi ve iller arası yer değişikliği başvuruları 7-14 Ağustos tarihleri arasında alınacak, atamalar ise 23 Ağustos'ta yapılacak. MEB tarafından yayımlanan duyuruya göre, başvurular iki aşamalı olarak sistem üzerinden alınacak. Öğretmenler birinci aşamada 7-14 Ağustos tarihleri arasında belgeleri ile birlikte mazeretlerini bildirecek, ön başvurusu onaylananlar ikinci aşamada 17-21 Ağustos tarihleri arasında tercih başvurusunda bulunabilecek. Atamalar ise 23 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. Ataması gerçekleştirilenlerin ayrılma işlemleri de 24 Ağustos itibariyle yapılacak. DUYURU İÇİN TIKLAYINIZ.