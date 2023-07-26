KPSS şartsız en az 18.350 TL maaşla şehir hastanesi işçi alım ilanları geldi: İşte temizlik görevlisi, Hasta kabul kayıt görevlisi alımı başvuru şartları

Başvuru Nasıl Yapılacak?

Söz konusu ilanlara başvurular İŞKUR üzerinden gerçekleştirilmektedir. Adaylar başvuru yapmak için "https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx" adresini ziyaret ederek, ilgili ilan numarasını kullanarak başvurularını tamamlayabilirler.

Sağlık Bakanlığı Yeni Personel Alımı Ne Zaman?

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan işçi alımı ile ilgili henüz net bir bilgi bulunmamaktadır. Adaylar, resmi kanallardan duyuruları takip ederek, yeni personel alımları hakkında bilgi sahibi olabilirler.