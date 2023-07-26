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KPSS şartsız en az 18.350 TL maaşla şehir hastanesi işçi alım ilanları geldi: İşte temizlik görevlisi, Hasta kabul kayıt görevlisi alımı başvuru şartları

Son günlerde, 12 ilin şehir hastanelerine işçi ve personel alımı yapılacağı Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden duyuruldu. Söz konusu ilanlara başvurular İŞKUR üzerinden gerçekleştirilmektedir. Adaylar başvuru yapmak için "https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx" adresini ziyaret ederek, ilgili ilan numarasını kullanarak başvurularını tamamlayabilirler.

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Giriş Tarihi 26 Temmuz 2023, 10:33 Güncelleme 26 Temmuz 2023, 10:34
KPSS şartsız en az 18.350 TL maaşla şehir hastanesi işçi alım ilanları geldi: İşte temizlik görevlisi, Hasta kabul kayıt görevlisi alımı başvuru şartları

Son günlerde, 12 ilin şehir hastanelerine işçi ve personel alımı yapılacağı Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden duyuruldu. Şehir hastanelerindeki eksikliği karşılamak amacıyla yapılan bu alımlar, güvenlik görevlisi, hasta refakatçisi, temizlik görevlisi, tıbbi sekreter gibi çeşitli kadrolarda personel ihtiyacını karşılamayı hedefliyor.

Şehir Hastanelerine Personel Alımı Yapılacak İller ve Kadrolar

Şehir hastanelerinin Yap İşlet Devret modeliyle yapıldığı bilinmektedir. Bu hastanelerde çalıştırılmak üzere işçi alımları, yüklenici firmalar tarafından gerçekleştirilmektedir.

Başvuru İçin Gereken Şartlar

İlgili personel alım ilanlarına başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

18 yaşını doldurmuş olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Minimum ilkokul mezunu olmak,

Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan emeklilik, yaşlılık veya malullük maaşı almamak.

Hastanelerdeki Personel Alım İlanları

Bazı şehir hastaneleri ve bu hastaneler için alınacak personel kadroları aşağıda belirtilmiştir:

Fethi Sekin Şehir Hastanesi

1 Satış Danışmanı

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi

1 Temizlik Görevlisi

10 Sterilizasyon Görevlisi

Ankara Etlik Şehir Hastanesi

2 Genel Alan Sorumlusu

1 Hemşire

2 Sterilizasyon Görevlisi

1 Biyolog

1 Tıbbi Laboratuvar Teknikeri

1 Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik Sağlık Teknikeri

Bilkent Şehir Hastanesi

1 Hasta Kabul Kayıt Görevlisi
1 Tıbbi Sekreter

İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi

10 Sıhhi Tesisatçı

Bursa Şehir Hastanesi

10 Klinik Destek Elemanı

10 Güvenlik Görevlisi

Manisa Şehir Hastanesi

5 Temizlik Görevlisi

Gaziantep Şehir Hastanesi

100 Beden İşçisi

Aydın Şehir Hastanesi

1 Vinç Operatörü

Eskişehir Şehir Hastanesi

20 Temizlik Görevlisi

20 Hasta Refakatçisi

Tekirdağ Şehir Hastanesi

5 Beden İşçisi

1 Hasta Refakatçisi

Kocaeli Şehir Hastanesi

10 Temizlik Görevlisi
10 Aşçı
10 Aşçı Yardımcısı
15 Garson
15 Bulaşıkçı
10 Hastane Hizmetlisi
10 Mekanik Bakım Onarımcısı
10 Güvenlik Görevlisi

Başvuru Nasıl Yapılacak?

Söz konusu ilanlara başvurular İŞKUR üzerinden gerçekleştirilmektedir. Adaylar başvuru yapmak için "https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx" adresini ziyaret ederek, ilgili ilan numarasını kullanarak başvurularını tamamlayabilirler.

Sağlık Bakanlığı Yeni Personel Alımı Ne Zaman?

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan işçi alımı ile ilgili henüz net bir bilgi bulunmamaktadır. Adaylar, resmi kanallardan duyuruları takip ederek, yeni personel alımları hakkında bilgi sahibi olabilirler.


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