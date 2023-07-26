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JGK astsubay alımı sonuçları açıklandı mı? jsga.edu.tr sorgulama ekranı! Jandarma astsubay alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı, yeni astsubay adayları alımı için duyuru yaptı. Toplamda 570 öğrenci astsubay alımı gerçekleştirilecektir. Bu önemli alıma dair tüm bilgiler resmi internet siteleri olan "www.jandarma.gov.tr" ve "www.jsga.edu.tr" adreslerinde yer almaktadır. Ayrıca, T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının "https://kamuilan.sbb.gov.tr" adresinden de bilgi ve duyurulara ulaşılabilmektedir. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 26 Temmuz 2023, 10:56 Güncelleme 26 Temmuz 2023, 10:56
JGK astsubay alımı sonuçları açıklandı mı? jsga.edu.tr sorgulama ekranı! Jandarma astsubay alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?

Jandarma Genel Komutanlığı, muvazzaf astsubay ihtiyacını karşılamak üzere Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Başkanlığına öğrenci temini yapıyor. Yakın zamanda başlayan başvuru sürecinin ne zaman biteceği adaylar tarafından merak konusu oldu. Peki, Jandarma astsubay alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? JGK astsubay alımı sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...



BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTECEK?

Başvurular 03-25 Temmuz 2023 tarihleri arasında https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/ Giris internet adresi JSGA Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PTS) üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır.

İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.



MUVAZZAF SUBAY VE ASTSUBAY ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Evli, hamile, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,

c. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre, müracaat yapılan yılın Ocak ayının biri (01 Ocak 2023) itibarıyla yirmi bir (21) yaşını bitirmemiş olmak, (1 Ocak 2002 ve sonrası doğumlular başvuru yapabilecektir.)



ç. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

d. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

e. Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

f. Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,



g. Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümleri nedeniyle ilişiği kesilenler hariç; herhangi bir nedenle askeri okullardan, Emniyet Teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik eğitim kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak, sivil okullardan çıkarılmamış olmak,

ğ. "2023 Yılı Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu Başvuru Kılavuzu"nda belirtilmiş olan diğer başvuru şartlarını taşımak.


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