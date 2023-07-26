JGK astsubay alımı sonuçları açıklandı mı? jsga.edu.tr sorgulama ekranı! Jandarma astsubay alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?

Jandarma Genel Komutanlığı, muvazzaf astsubay ihtiyacını karşılamak üzere Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Başkanlığına öğrenci temini yapıyor. Yakın zamanda başlayan başvuru sürecinin ne zaman biteceği adaylar tarafından merak konusu oldu. Peki, Jandarma astsubay alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? JGK astsubay alımı sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...
BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTECEK?
Başvurular 03-25 Temmuz 2023 tarihleri arasında https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/ Giris internet adresi JSGA Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PTS) üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır.
İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
MUVAZZAF SUBAY VE ASTSUBAY ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b. Evli, hamile, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,
c. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre, müracaat yapılan yılın Ocak ayının biri (01 Ocak 2023) itibarıyla yirmi bir (21) yaşını bitirmemiş olmak, (1 Ocak 2002 ve sonrası doğumlular başvuru yapabilecektir.)