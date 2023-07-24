JSGA PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Jandarma astsubay ve subay alımı için adaylardan genel olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma, kamu haklarından mahrum olmama, görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmama, yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilme, evli, hamile, çocuklu olmama veya herhangi bir kadınla veya erkekle nikahsız olarak birlikte yaşamama, silah taşımasına veya silahlı görev yapmasına engel olmama gibi genel nitelikler aranacaktır.