En az 14.000 TL maaşla! 3-31 Temmuz İŞKUR hastanelere şoför, temizlik ve güvenlik görevlisi alımı başladı! İşte başvuru şartları

İş ve İşçi Bulma Kurumu (İŞKUR) tarafından yapılan duyuruda, hastanelerde çalışmak üzere önemli sayıda personel alımı yapılacağı belirtildi. İlgili başvuru şartları, İŞKUR tarafından hastanelere güvenlik, temizlik görevlisi ve sekreter alımları için belirlenmiştir. Ancak, başvuru şartları kurum ve kadrolara göre değişkenlik gösterebilmektedir.