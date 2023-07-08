Seyyanen zamdan hakim ve savcılar yararlanacak mı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı!

Tunç, şunları kaydetti:

"Hakim ve savcıların aylıklarının hesaplanmasında 2802 sayılı Kanun'un 102. maddesi gereğince en yüksek devlet memurunun mali hakları esas alınmaktadır. Teklif metninde de 15.965 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ilave ödeme yapılacak kişiler arasında 'mali hakları veya ücret tavanı ilgili mevzuatı uyarınca en yüksek devlet memurunun mali hakları ya da bu mali haklara göre belirlenmiş olan ücret veya ücret tavanları esas alınmak suretiyle tespit edilen kadro, pozisyon veya görevlerde bulunanlar' zikredilmektedir.