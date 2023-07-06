Şehir hastanelerine personel alımı başladı! KPSS şartı yok! En az 22.000 TL maaşla! İşte İŞKUR üzerinden alım yapılacak şehir hastaneleri…

Şehir hastaneleri, sağlık sektöründe son dönemde gerçekleştirilen en önemli yatırımlardan biri olarak öne çıkıyor. Bu hastaneler, sağlık hizmetlerinin daha verimli ve etkin bir şekilde sunulmasını amaçlayan bir yapıyı temsil ediyor. Dağınık bir şekilde bulunan sağlık kurumlarının tek bir merkezde toplanması, hastaların hekimlere kolaylıkla ulaşmasını sağlıyor.