Şehir hastanelerine personel alımı başladı! KPSS şartı yok! En az 22.000 TL maaşla! İşte İŞKUR üzerinden alım yapılacak şehir hastaneleri…

Şehir hastaneleri, sağlık sektöründe son dönemde gerçekleştirilen en önemli yatırımlardan biri olarak öne çıkıyor. Bu hastaneler, sağlık hizmetlerinin daha verimli ve etkin bir şekilde sunulmasını amaçlayan bir yapıyı temsil ediyor. Dağınık bir şekilde bulunan sağlık kurumlarının tek bir merkezde toplanması, hastaların hekimlere kolaylıkla ulaşmasını sağlıyor.
Şehir hastanelerinin geniş hasta kapasitesi, büyük bir sağlık personeli ihtiyacını da beraberinde getiriyor. Bu nedenle, şehir hastanelerinde çalışmak isteyenlerin belirli şartları karşılamaları gerekmektedir. İlgili şartlar, başvurulan pozisyona göre değişiklik gösterebilir. Şimdi, 10 şehir hastanesine yapılacak olan personel alımı hakkında detaylara değinelim. Başvurular, İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirilecektir.
HANGİ ŞEHİR HASTANELERİ PERSONEL ALIMI YAPACAK?
Belirli şehir hastanelerine personel alımı yapılacağı duyuruldu. Ankara, Etlik, Kocaeli, Kayseri ve altı diğer hastane bu kapsamda yer alıyor. Alınacak personellerden KPSS şartı aranmayacak. İlanlara başvurmak için en az ortaöğretim mezuniyeti gerekmektedir.