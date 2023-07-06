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    • Memur
    • 06.07.2023 16:37
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    • 06.07.2023 16:37
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    Şehir hastanelerine personel alımı başladı! KPSS şartı yok! En az 22.000 TL maaşla! İşte İŞKUR üzerinden alım yapılacak şehir hastaneleri…

    Şehir hastaneleri, sağlık sektöründe son dönemde gerçekleştirilen en önemli yatırımlardan biri olarak öne çıkıyor. Şehir hastanelerinin geniş hasta kapasitesi, büyük bir sağlık personeli ihtiyacını da beraberinde getiriyor. Bu nedenle, şehir hastanelerinde çalışmak isteyenlerin belirli şartları karşılamaları gerekiyor.

    takvim.com.tr
    Şehir hastanelerine personel alımı başladı! KPSS şartı yok! En az 22.000 TL maaşla!

    Şehir hastaneleri, sağlık sektöründe son dönemde gerçekleştirilen en önemli yatırımlardan biri olarak öne çıkıyor. Bu hastaneler, sağlık hizmetlerinin daha verimli ve etkin bir şekilde sunulmasını amaçlayan bir yapıyı temsil ediyor. Dağınık bir şekilde bulunan sağlık kurumlarının tek bir merkezde toplanması, hastaların hekimlere kolaylıkla ulaşmasını sağlıyor.

    Şehir hastanelerinin geniş hasta kapasitesi, büyük bir sağlık personeli ihtiyacını da beraberinde getiriyor. Bu nedenle, şehir hastanelerinde çalışmak isteyenlerin belirli şartları karşılamaları gerekmektedir. İlgili şartlar, başvurulan pozisyona göre değişiklik gösterebilir. Şimdi, 10 şehir hastanesine yapılacak olan personel alımı hakkında detaylara değinelim. Başvurular, İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

    HANGİ ŞEHİR HASTANELERİ PERSONEL ALIMI YAPACAK?

    Belirli şehir hastanelerine personel alımı yapılacağı duyuruldu. Ankara, Etlik, Kocaeli, Kayseri ve altı diğer hastane bu kapsamda yer alıyor. Alınacak personellerden KPSS şartı aranmayacak. İlanlara başvurmak için en az ortaöğretim mezuniyeti gerekmektedir.

        Alım yapılacak pozisyonlar, hastanelere göre farklılık gösterecektir. Örneğin, Ankara Şehir Hastanesi'nde 15 beden işçisi alımı gerçekleştirilecektir. Etlik Şehir Hastanesi ise 1 hemşire, genel alan sorumlusu ve sterilizasyon teknisyeni alımı yapacaktır.

        Başvurular, İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecektir. Başvuru yapmak isteyen adayların İŞKUR internet sitesine giriş yapmaları gerekmektedir. İlanlarda belirtilen şartların ayrıntılı bir şekilde incelenmesi ve sonrasında başvuru yapılması tavsiye edilmektedir. İlgili internet sitesine, e-Devlet şifresi ile erişim sağlanabilir.

        ŞEHİR HASTANELERİNE BAŞVURU İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR NELERDİR?

        Başvuruda bulunacak adayların en az 18 yaşında olmaları gerekmektedir. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak da başvuru şartları arasında yer almaktadır. Başvuruda bulunan kişilerin emeklilik, malullük veya yaşlılık aylığı almamış olmaları gerekmektedir.

        İŞKUR ÜZERİNDEN HASTANELERE PERSONEL ALIMI İÇİN TIKLAYINIZ!
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        Haberler Memur Şehir hastanelerine personel alımı başladı! KPSS şartı yok! En az 22.000 TL maaşla! İşte İŞKUR üzerinden alım yapılacak şehir hastaneleri…
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