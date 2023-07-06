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    • 06.07.2023 10:00
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    • 06.07.2023 10:00
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    Yüzlerce Subay ve Astsubay alımı! JSGA ASKERİ ÖĞRENCİ ALIMI 2023! İşte şartlar ve kontenjanlar...

    Jandarma Genel Komutanlığı Askeri personel alımı yapılacak. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında JSGA öğrenci alımı ne zaman sorusu yer alıyor. Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik bünyesinde istihdam edilmek üzere 770 askeri personel alımı için tüm merak edilenleri sizler için derledik. Peki, JSGA öğrenci alımı başvurusu ne zaman? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    770 Subay ve Astsubay alımı!

    Jandarma Genel Komutanlığı Askeri personel alımı yapılacak. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında JSGA öğrenci alımı ne zaman sorusu yer alıyor. Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik bünyesinde istihdam edilmek üzere 770 askeri personel alımı için tüm merak edilenleri sizler için derledik. Peki, JSGA öğrenci alımı başvurusu ne zaman? İşte detaylar...

    770 ASKERİ ÖĞRENCİ ALIMI!

    Resmi Gazete'de 3 Temmuz 2023 tarihinde yayımlanan askeri personel alımı ilanına göre, Jandarma Genel Komutanlığı'nın muvazzaf astsubay ve muvazzaf subay ihtiyacını karşılamak üzere toplamda 770 askeri öğrenci alımı gerçekleştirilecektir.

    JSGA PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

    Jandarma astsubay ve subay alımı için adaylardan genel olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma, kamu haklarından mahrum olmama, görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmama, yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilme, evli, hamile, çocuklu olmama veya herhangi bir kadınla veya erkekle nikahsız olarak birlikte yaşamama, silah taşımasına veya silahlı görev yapmasına engel olmama gibi genel nitelikler aranacaktır.

        JSGA ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

        Adaylar Jandarma astsubay ve subay alımı alımı için başvurularını 25 Temmuz tarihine kadar belirtilen adres üzerinden online olarak yapabileceklerdir. Başvurular sadece elektronik ortamda yapılabilecektir.

        Başvuru tarihleri: 03-25 Temmuz 2023
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        Memura büyük zam
        Haberler Memur Yüzlerce Subay ve Astsubay alımı! JSGA ASKERİ ÖĞRENCİ ALIMI 2023! İşte şartlar ve kontenjanlar...
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