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    • Memur
    • 05.07.2023 08:30
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    • 05.07.2023 08:30
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    3-31 Temmuz İŞKUR hastanelere şoför, temizlik ve güvenlik görevlisi alımı başladı! En az 14.000 TL maaşla! İşte başvuru şartları

    İş ve İşçi Bulma Kurumu (İŞKUR) tarafından yapılan duyuruda, hastanelerde çalışmak üzere önemli sayıda personel alımı yapılacağı belirtildi. İlgili başvuru şartları, İŞKUR tarafından hastanelere güvenlik, temizlik görevlisi ve sekreter alımları için belirlenmiştir. Ancak, başvuru şartları kurum ve kadrolara göre değişkenlik gösterebilmektedir.

    takvim.com.tr
    Hastanelere şoför, temizlik ve güvenlik görevlisi alımı başladı! En az 14.000 TL maaşla...

    İş ve İşçi Bulma Kurumu (İŞKUR) tarafından yapılan duyuruda, hastanelerde çalışmak üzere önemli sayıda personel alımı yapılacağı belirtildi. İlgili başvuru şartları, İŞKUR tarafından hastanelere güvenlik, temizlik görevlisi ve sekreter alımları için belirlenmiştir. Ancak, başvuru şartları kurum ve kadrolara göre değişkenlik gösterebilmektedir.

    İlgili başvuru şartları, İŞKUR tarafından hastanelere güvenlik, temizlik görevlisi ve sekreter alımları için belirlenmiştir. Ancak, başvuru şartları kurum ve kadrolara göre değişkenlik gösterebilmektedir. Genel olarak hastanelerde çalışmak için aşağıdaki şartların yerine getirilmesi gerekmektedir:

    • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
    • İlgili pozisyon için belirlenen yaş sınırlarını karşılamak,
    • Güvenlik görevlisi ve temizlik görevlisi pozisyonu için en az ilkokul mezunu olmak. Sekreter pozisyonları için ise ilgili alanda meslek lisesi, ön lisans veya lisans eğitimine sahip olmak,
    • Herhangi bir sağlık sorunu veya engelin bulunmaması,
    • İlgili pozisyon için aranan belgelere sahip olmak. Örneğin, güvenlik görevlisi pozisyonu için güvenlik kimlik kartına sahip olmak veya sekreter pozisyonu için bilgisayar kullanma yetkinliğini kanıtlayan sertifika veya belgelere sahip olmak,
    • İlgili pozisyon için belirlenen fiziksel ve mental sağlık kriterlerini karşılamak.

        Başvurular, İŞKUR'un e-şube sistemi üzerinden yapılmaktadır. İlgili pozisyona göre arama yaparak tüm başvuru şartlarını ve diğer detayları öğrenmek için İŞKUR'un e-şube sistemini ziyaret edebilirsiniz. Yeni alımların açılmasıyla birlikte, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden duyuruların yapılacağı bilgisi verilmiştir.

        Hastanelerde yapılacak olan bu personel alımları, hem istihdamın artırılmasına hem de sağlık hizmetlerinin daha etkin ve kaliteli bir şekilde sunulmasına katkı sağlayacaktır. Adaylar, başvuru şartlarını dikkatlice inceleyerek uygun pozisyonlar için başvurularını gerçekleştirilecek.

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        Haberler Memur 3-31 Temmuz İŞKUR hastanelere şoför, temizlik ve güvenlik görevlisi alımı başladı! En az 14.000 TL maaşla! İşte başvuru şartları
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