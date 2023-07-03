770 Subay ve Astsubay alımı! JSGA ASKERİ ÖĞRENCİ ALIMI 2023! İşte şartlar ve kontenjanlar...

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı, asker öğrenci alımı için iyayımlanan ilan büyük ilgi çekiyor. İşte JSGA öğrenci alımı başvuru şartları ve tarihi...
770 ASKERİ ÖĞRENCİ ALIMI!
Resmi Gazete'de 3 Temmuz 2023 tarihinde yayımlanan askeri personel alımı ilanına göre, Jandarma Genel Komutanlığı'nın muvazzaf astsubay ve muvazzaf subay ihtiyacını karşılamak üzere toplamda 770 askeri öğrenci alımı gerçekleştirilecektir.
JSGA PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
Jandarma astsubay ve subay alımı için adaylardan genel olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma, kamu haklarından mahrum olmama, görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmama, yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilme, evli, hamile, çocuklu olmama veya herhangi bir kadınla veya erkekle nikahsız olarak birlikte yaşamama, silah taşımasına veya silahlı görev yapmasına engel olmama gibi genel nitelikler aranacaktır.