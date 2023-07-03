3-31 Temmuz İŞKUR hastanelere şoför, temizlik ve güvenlik görevlisi alımı başladı! En az 14.000 TL maaşla! İşte başvuru şartları

İş ve İşçi Bulma Kurumu (İŞKUR) tarafından yapılan duyuruda, hastanelerde çalışmak üzere önemli sayıda personel alımı yapılacağı belirtildi. Bu alımların, hastanelerin hizmet kalitesini artırarak vatandaşlara daha iyi bir sağlık hizmeti sunmayı hedeflediği bildirildi. Alımlar kapsamında öncelikli olarak şoför, güvenlik ve temizlik görevlisi kadroları için personel alımlarının gerçekleştirileceği açıklandı. Başvuruda bulunmak isteyen adayların belirlenen şartları sağlaması gerekiyor.