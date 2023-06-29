İŞKUR en az 14.550 TL maaşla deneyimli ve deneyimsiz binlerce özel güvenlik görevlisi alımı yapıyor! İşte ilkokul mezunu alım şartları

İŞKUR Özel Güvenlik Görevlisi Başvuru Şartları

İŞKUR tarafından yapılan alımların hem silahlı hem de silahsız olarak gerçekleştirileceği bildirildi. Adaylar istedikleri takdirde hem silahlı hem de silahsız pozisyonlara başvuru yapma imkanına sahiptir. İşte başvuru şartları madde madde açıklanmıştır: