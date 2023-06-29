İŞKUR en az 14.550 TL maaşla deneyimli ve deneyimsiz binlerce özel güvenlik görevlisi alımı yapıyor! İşte ilkokul mezunu alım şartları

Uzun bir süredir beklenen bu ilanlar, adaylar arasında büyük heyecan yaratmıştı. İŞKUR tarafından yapılan açıklama ile özel güvenlik görevlisi olmak isteyen ve gerekli şartları taşıyan vatandaşlar başvurularını yapmaya başladı. İşte özel güvenlik görevlisi olma şartları detaylarıyla birlikte:
İŞKUR Özel Güvenlik Görevlisi Başvuru Şartları
İŞKUR tarafından yapılan alımların hem silahlı hem de silahsız olarak gerçekleştirileceği bildirildi. Adaylar istedikleri takdirde hem silahlı hem de silahsız pozisyonlara başvuru yapma imkanına sahiptir. İşte başvuru şartları madde madde açıklanmıştır:
İŞKUR Silahlı Güvenlik Görevlisi Olma Şartları:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
- Sicil kaydının uygun olması.
- Mesleğini icra etmesine engel bir durumun bulunmaması.
- Kamu haklarından mahrum olmamak.
- 1 yıldan fazla hapis cezası almamış olmak.
- En az lise mezunu olmak.
- Vücut sağlığının yerinde olması.
- 21 yaşını doldurmuş ve 22 yaşından gün almış olmak.