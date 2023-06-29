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    • Memur
    • 29.06.2023 09:56
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    • 29.06.2023 09:56
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    En az 11.400 TL maaşla KPSS şartlı şartsız 139.515 bin personel alınacak! İŞKUR 2023 Temmuz ayı ilanlarıı geldi! İşte kadrolar

    İŞKUR (Türkiye İş Kurumu), 139.515'den fazla personel alımı gerçekleştireceği duyurusunu yapmış ve bu alımlar için ilanlar yayımlanmıştır. İŞKUR, Türkiye genelinde istihdamı artırmak ve iş arayan bireyleri iş gücü piyasasına entegre etmek amacıyla aktif bir rol üstlenmektedir. Bu kapsamda, çeşitli sektörlerde ve pozisyonlarda istihdam sağlamak üzere birçok iş ilanı belirlenmiştir. İŞKUR'un e-şube üzerinden yayımlanan iş ilanları, başvuru şartlarına göre belirlenmiştir. İlanlarda her kadro için farklı başvuru şartları bulunmaktadır ve detaylar ilanlarda ayrıntılı bir şekilde yer almaktadır.

    takvim.com.tr
    En az 11.400 TL maaşla KPSS şartlı şartsız 139.515 bin personel alınacak! İşte kadrolar

    İŞKUR, Temmuz ayı için yayımladığı son ilanlarla birlikte KPSS şartlı ve şartsız olarak 139.515 binden fazla personel alımı yapacağını duyurdu. Her ay olduğu gibi İŞKUR, Temmuz ayı öncesinde yayımladığı ilanla birlikte büyük bir personel alımı gerçekleştireceğini belirtti. İş başvurusu yapmak isteyenler için sınav, mülakat ve eğitim düzeyi gibi şartların değişebileceği ifade edildi. Başvuru yapabilecek kişiler ve diğer detaylar ise ilanlarda yer aldı.

    Bu ilanlar kapsamında sağlık alanından diğer pek çok alana kadar tüm ilanlara yer verilmiştir. İŞKUR tarafından belirlenen başvuru şartları ise şu şekildedir:

    T.C. Vatandaşı olmak,

    İlköğretim, lise, önlisans ve lisans mezunu olmak (yurt dışı okullardan mezun olanların denklik belgesine sahip olmaları gerekmektedir),

    18 yaşını tamamlamış olmak,
    Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

    Alkol, uyuşturucu ya da uyarıcı madde tüketimi nedeniyle tedavi görmüş ya da görmekte olan olmamak,

    Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal ya da illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

    En az ilköğretim, lise ya da dengi okul mezunu olmak (ilanlara göre değişkenlik gösterebilir),

    Vardiyalı çalışmaya uygun olmak.

    Başvuruları yapmak isteyen kişilerin İŞKUR kayıtlarının bulunması gerekmektedir. İŞKUR üzerinden "iş arayan" olarak kayıtlı olan vatandaşlar, yayımlanan ilanlara başvuruda bulunabilirler.

        İŞKUR 2023 Temmuz ayı ilanlarıı

        İŞKUR 2023 Temmuz ayı ilanlarıı

        İŞKUR başvurularında istenilen belgeler şu şekildedir:

        1. T.C. Kimlik Fotokopisi: Başvuru yapacak kişinin T.C. vatandaşı olduğunu kanıtlayan kimlik belgesi fotokopisi gerekmektedir.

        2. Adli Sicil Kaydı: Başvuru sahibinin adli sicil kaydını gösteren belge talep edilmektedir. Bu belge, kişinin adli bir suç kaydı olmadığını gösterir.

        3. Aile Nüfus Kayıt Örneği: Başvuru sahibinin aile nüfus kaydının bir örneği istenmektedir. Bu belge, kişinin aile bilgilerini ve medeni durumunu gösterir.

        4. Adres Kayıt Örneği: Başvuru sahibinin ikamet ettiği adresi gösteren belge talep edilmektedir. Bu belge, başvuru sahibinin ikamet ettiği yerin resmi olarak kaydedildiğini gösterir.

        5. Çalışan Hane Halkının Aylık Gelirini Gösteren En Son Ayın Maaş Bordrosu: Başvuru sahibinin çalışan bir hane halkında yer aldığı durumda, hane halkının aylık gelirini gösteren en son maaş bordrosu istenmektedir. Bu belge, başvuru sahibinin gelir düzeyini değerlendirmek için talep edilmektedir.

            1. Hanede Çalışmayan 18 yaşından Büyüklere ait İşsizlik Belgesi (Sosyal Güvenlik Kurumundan): Başvuru sahibinin hanede çalışmayan 18 yaşından büyük bireyler için işsizlik belgesi talep edilmektedir. Bu belge, hanede çalışmayan ve iş arayan kişilerin durumunu göstermektedir.

            2. Sosyal Güvenlik Kurumundan İşsiz Olduğuna ait Belge: Başvuru sahibinin işsiz olduğunu kanıtlayan belge gerekmektedir. Bu belge, başvuru sahibinin işsizlik durumunu resmi olarak belgelemektedir.

            Başvuru yapacak kişilerin başvuru tarihlerine kesinlikle dikkat etmeleri önemlidir. Belgelerin tam ve doğru şekilde sunulması başvurunun değerlendirilmesi için gereklidir. İş başvurusunda bulunacak adaylar, ilanlarda belirtilen tarihler ve başvuru süreleri konusunda dikkatli olmalıdır.

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            Korhan Berzeg hocaya ne oldu?
            Haberler Memur En az 11.400 TL maaşla KPSS şartlı şartsız 139.515 bin personel alınacak! İŞKUR 2023 Temmuz ayı ilanlarıı geldi! İşte kadrolar
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