En az 11.400 TL maaşla KPSS şartlı şartsız 139.515 bin personel alınacak! İŞKUR 2023 Temmuz ayı ilanlarıı geldi! İşte kadrolar

İŞKUR, Temmuz ayı için yayımladığı son ilanlarla birlikte KPSS şartlı ve şartsız olarak 139.515 binden fazla personel alımı yapacağını duyurdu. Her ay olduğu gibi İŞKUR, Temmuz ayı öncesinde yayımladığı ilanla birlikte büyük bir personel alımı gerçekleştireceğini belirtti. İş başvurusu yapmak isteyenler için sınav, mülakat ve eğitim düzeyi gibi şartların değişebileceği ifade edildi. Başvuru yapabilecek kişiler ve diğer detaylar ise ilanlarda yer aldı.
Bu ilanlar kapsamında sağlık alanından diğer pek çok alana kadar tüm ilanlara yer verilmiştir. İŞKUR tarafından belirlenen başvuru şartları ise şu şekildedir:
T.C. Vatandaşı olmak,
İlköğretim, lise, önlisans ve lisans mezunu olmak (yurt dışı okullardan mezun olanların denklik belgesine sahip olmaları gerekmektedir),
18 yaşını tamamlamış olmak,
Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,
Alkol, uyuşturucu ya da uyarıcı madde tüketimi nedeniyle tedavi görmüş ya da görmekte olan olmamak,
Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal ya da illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,
En az ilköğretim, lise ya da dengi okul mezunu olmak (ilanlara göre değişkenlik gösterebilir),
Vardiyalı çalışmaya uygun olmak.
Başvuruları yapmak isteyen kişilerin İŞKUR kayıtlarının bulunması gerekmektedir. İŞKUR üzerinden "iş arayan" olarak kayıtlı olan vatandaşlar, yayımlanan ilanlara başvuruda bulunabilirler.