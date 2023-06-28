İŞKUR 2023 Temmuz ayı ilanlarıı geldi! En az 11.400 TL maaşla KPSS şartlı şartsız 139.515 bin personel alınacak! İşte kadrolar

Bu ilanlar kapsamında sağlık alanından diğer pek çok alana kadar tüm ilanlara yer verilmiştir. İŞKUR tarafından belirlenen başvuru şartları ise şu şekildedir:

T.C. Vatandaşı olmak,

İlköğretim, lise, önlisans ve lisans mezunu olmak (yurt dışı okullardan mezun olanların denklik belgesine sahip olmaları gerekmektedir),

18 yaşını tamamlamış olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

Alkol, uyuşturucu ya da uyarıcı madde tüketimi nedeniyle tedavi görmüş ya da görmekte olan olmamak,

Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal ya da illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

En az ilköğretim, lise ya da dengi okul mezunu olmak (ilanlara göre değişkenlik gösterebilir),

Vardiyalı çalışmaya uygun olmak.