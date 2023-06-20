Hastane personel alımı! En az 17.450 TL maaşla çalışmak isteyenlere müjde! İŞKUR çok sayıda personel alacak: Başvurular başladı

İŞKUR'un son dakika duyurusuyla, hastanelerde çalışmak isteyenlere yönelik bir iş ilanı yayımlandı. Bu ilan, birçok kişiyi heyecanlandırdı. İlanla birlikte hastanelerde görev almak üzere çok sayıda personel alımı yapılacağı duyuruldu ve aylık en düşük 10.000 TL maaş ödeneceği müjdesi verildi. Başvuru yapacak adaylar için ise belirli başvuru şartları paylaşıldı. Özellikle dikkat çeken nokta ise KPSS şartının aranmaması oldu. Bu sayede, yüksek maaşla hastanelerde çalışma fırsatı sunulacak.