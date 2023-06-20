Hastane personel alımı! En az 17.450 TL maaşla çalışmak isteyenlere müjde! İŞKUR çok sayıda personel alacak: Başvurular başladı

İlanla birlikte çok sayıda personel alınacağı duyuruldu ve aylık en düşük 17.450 TL maaş ödeneceği belirtildi. Önemli bir nokta ise başvurularda KPSS şartının aranmayacağı oldu. İş ilanına başvuruda bulunabilecek adaylar için başvuru şartları ve detaylar da açıklandı.
İŞKUR'un son dakika duyurusuyla, hastanelerde çalışmak isteyenlere yönelik bir iş ilanı yayımlandı. Bu ilan, birçok kişiyi heyecanlandırdı. İlanla birlikte hastanelerde görev almak üzere çok sayıda personel alımı yapılacağı duyuruldu ve aylık en düşük 10.000 TL maaş ödeneceği müjdesi verildi. Başvuru yapacak adaylar için ise belirli başvuru şartları paylaşıldı. Özellikle dikkat çeken nokta ise KPSS şartının aranmaması oldu. Bu sayede, yüksek maaşla hastanelerde çalışma fırsatı sunulacak.
İş ilanına başvurular İŞKUR üzerinden gerçekleştirilebilecek. Başvuru tarihleri ilanlara göre değişebilir, bu yüzden adayların ilanları takip etmeleri önemlidir. Hastane personeli olarak görev almak isteyen adaylar için belirli özel şartlar aranmaktadır. İlgili ilanlara göre, en az ilkokul mezunu olmak (bu şart ilana göre değişebilir), MS Office programlarını bilme, etkili iletişim kurabilme becerisi, hasta ve hasta yakını psikolojisine önem verme, hizmet sunumunda hasta memnuniyetini gözetme, ekip çalışmasına yatkın olma, yoğun çalışma temposuna uyum sağlayabilme, analitik ve hızlı düşünme yeteneği, kişisel görünüm ve bakıma özen gösterme, vardiyalı çalışmaya uygunluk gibi özellikler aranmaktadır.