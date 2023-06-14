Son dakika! 90 bin taşerona kadro ne zaman verilecek? Gözler Kabine'de! 90 BİN TAŞERONA kadro şartları, kapsamı...

Taşerona kadro gelecek mi son dakika gündemdeki yerini aldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde tamamlanacak süreçte heyecanlı bekleyiş sürüyor. İşte taşerona kadroda son durum...
YENİ KABİNE İKİNCİ KEZ TOPLANIYOR!
Yeni Bakanlar Kurulu ile bir araya gelecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantı takviminde 14 Haziran 2023 Çarşamba günü işaretlendi.
Taşerona kadro, deprem bölgesi konutlarının yanı sıra seçim vaadi olarak açıklanan ev hanımlarına emeklilik, gençlere vergisiz telefon ve faizsiz evlili kredisi gibi konuların masada olacağı düşünülüyor.
TAŞERON İŞÇİ ÇALIŞMASI MECLİS'TE BEKLENİYOR!
Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin canlı yayında yaptığı açıklamada çalışmanın neredeyse tamamlandığını aktarmıştı:
"Kamudaki taşeronları planladık. Meclis'in önümüzdeki haftadan itibaren çalışamayacağı bir dönemdeyiz. Önümüzde dosyamız duruyor. Çalışmanın büyük kısmını tamamladık. Seçimden sonraya kalır diye düşünüyorum, çözeceğimiz konulardan birisi bu."
Taşeron işçiler seçim sonrası Meclis'te beklenen ilk konular arasında yer alıyor.