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    • Memur
    • 14.06.2023 17:00
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    • 14.06.2023 17:00
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    Son dakika! 90 bin taşerona kadro ne zaman verilecek? Gözler Kabine'de! 90 BİN TAŞERONA kadro şartları, kapsamı...

    90 bin taşerona kadro ne zaman gelecek sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 2023 Taşerona kadro son dakika haberleri ile takip edilen süreçte geri sayım başladı. Binlerce çalışan 90 bin taşerona kadro ne zaman gelecek, kimleri kapsıyor, şartları neler soruları yanıt arıyor. İşte taşerona kadroda tüm merak edilenler...

    takvim.com.tr
    90 bin taşerona kadro ne zaman verilecek?

    Taşerona kadro gelecek mi son dakika gündemdeki yerini aldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde tamamlanacak süreçte heyecanlı bekleyiş sürüyor. İşte taşerona kadroda son durum...

    YENİ KABİNE İKİNCİ KEZ TOPLANIYOR!

    Yeni Bakanlar Kurulu ile bir araya gelecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantı takviminde 14 Haziran 2023 Çarşamba günü işaretlendi.

    Taşerona kadro, deprem bölgesi konutlarının yanı sıra seçim vaadi olarak açıklanan ev hanımlarına emeklilik, gençlere vergisiz telefon ve faizsiz evlili kredisi gibi konuların masada olacağı düşünülüyor.

    TAŞERON İŞÇİ ÇALIŞMASI MECLİS'TE BEKLENİYOR!

    Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin canlı yayında yaptığı açıklamada çalışmanın neredeyse tamamlandığını aktarmıştı:

    "Kamudaki taşeronları planladık. Meclis'in önümüzdeki haftadan itibaren çalışamayacağı bir dönemdeyiz. Önümüzde dosyamız duruyor. Çalışmanın büyük kısmını tamamladık. Seçimden sonraya kalır diye düşünüyorum, çözeceğimiz konulardan birisi bu."

    Taşeron işçiler seçim sonrası Meclis'te beklenen ilk konular arasında yer alıyor.

        GEÇİCİ İŞÇİ KADRO ALDI!

        En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılması ile geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

        İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la, muharip gazilerin aylıkları arasındaki farklılıklar giderilecek ve asgari ücretin net tutarında aylık ödenecek.

        BAŞKAN ERDOĞAN VE TÜRK-İŞ GÖRÜŞMESİ!

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'ı AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti. Atalay görüşmeye ilişkin, "Ülke seçim atmosferinde ama bizim konumuz 700 bin işçinin kamu sözleşmesi var. Ana başlık oydu. Cumhurbaşkanının yaklaşımı iyi olduğu için Çalışma Bakanlığına talimat verdi, şimdi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüşeceğiz." dedi.

        GÜNDEM TAŞERON İŞÇİLERİN KADROYA GEÇMESİ!

        Başkan Erdün Atalay, "seçimden evvel 700 bin işçinin kamu sözleşmesinin bitmesini istiyoruz. Gündem, geçici işçi, kamu sözleşmesi ve taşeron işçilerin kadroya geçmesi" diye konuştu.

        'TALEPLERİMİZİN TAMAMINA YAKINI HALLOLDU!'

        TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, taşerona kadroyu tekrar gündeme taşıdı.Kapsam dışında kalan taşeron işçilerin kadro sorunun devam ettiğini belirten Atalay, "Çalışma hayatıyla ilgili taleplerimizin tamamına yakını halloldu. KİT'lerdeki taşeronlar ile kamuda kapsam dışında kalan taşeron işçilerin kadro beklentisi devam ediyor." dedi.

        90 BİN TAŞERONA KADRODA SON DURUM

        90 bin taşeron işçi kadroya geçmeyi bekliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı takviminde ilk sırada geçici işçi sorunu yer alıyordu. Bu çalışmanın tamamlanması ardından sırada taşerona kadro yer alıyor.

        Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin daha önce yaptığı açıklamada 1 milyon işçiye daha önceki yıllar kadro verildiğini ve o düzenlemeden 90 bin işçinin yararlanmadığına vurgu yapmıştı:

        Bakan Bilgin açıklamasında " Onların problemlerini kasım ayında ya da daha erken çözmüş olacağız. 90 bin işçinin kadroya alınması için çalışmalarımız sürüyor." ifadelerine yer verdi.
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        Haberler Memur Son dakika! 90 bin taşerona kadro ne zaman verilecek? Gözler Kabine'de! 90 BİN TAŞERONA kadro şartları, kapsamı...
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