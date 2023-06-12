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    • Memur
    • 12.06.2023 13:37
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    • 12.06.2023 13:41
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    KPSS şartsız İŞKUR binlerce meslekte 149.617 işçi personel alımı ilanı yayımladı! İşte başvuru şartları alım yapılacak ilanlar, meslekler

    12 Haziran 2023 tarihi itibarıyla İŞKUR, binlerce farklı açık iş pozisyonuyla şirketlerin ve kamu kuruluşlarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere ilan yayımladı. İŞKUR ilanlarına herkes başvuruda bulunabilir. Engelli bireyler, eski hükümlüler/TMY'ler ve sürekli statüde olan herkes ilanlara başvurabilir. İşçi alımlarında KPSS şartı aranmaz.

    takvim.com.tr
    KPSS şartsız binlerce personel alımı yapılacak! İşte şartlar

    İŞKUR, işçi ve personel istihdamında devlet destekli bir platform olarak bilinir ve farklı sektörlerdeki şirketlerin ve kamu kurumlarının eksikliklerini gidermek için iş ilanları yayımlar. İŞKUR'un açık iş pozisyonları, farklı statülerde gerçekleştirilen alımları içerir. Başvurular sadece İŞKUR üzerinden yapılmaktadır ve bu haber sadece bilgilendirme amacı taşımaktadır.

    12 Haziran 2023 tarihi itibarıyla İŞKUR, binlerce farklı açık iş pozisyonuyla şirketlerin ve kamu kuruluşlarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere ilan yayımladı. Bu ilanlara haberin sonundaki bağlantıları kullanarak erişebilirsiniz. İlanlarda herkese uygun kontenjanlar bulunmaktadır.

    -Ambar/Depo Görevlisi: 2171 kişi

    -Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı): 1443 kişi

    -Aşçı: 1146 kişi

    -Aşçı Yardımcısı: 789 kişi

    -Beden İşçisi (Genel): 32729 kişi

    -Beden İşçisi (Temizlik): 766 kişi

    -Bulaşıkçı (Stevard): 1133 kişi

    -Büro Memuru (Genel): 1313 kişi

    -CNC Torna Tezgahı Operatörü: 947 kişi

    -Depo İşçisi (Elleçleme): 812 kişi

    -Elektrikçi (Genel): 1118 kişi

        -Forklift Operatörü: 1343 kişi

        -Garson (Servis Elemanı): 3316 kişi

        -Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı: 2126 kişi

        -Genel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı: 504 kişi

        -Kalite Kontrolcü: 811 kişi

        -Kamyon Şoförü: 628 kişi

        -Kasiyer: 1309 kişi

        -Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik): 643 kişi

        -Konfeksiyon İşçisi: 1528 kişi

        -Kurye: 400 kişi

        -Makineci (Dikiş): 2432 kişi

        -Market Elemanı: 639 kişi

        -Mekanik Bakım Onarımcısı: 656 kişi

        - Mermer İşçisi 493 Kişi,

        - Muhasebe Meslek Elemanı 499 Kişi,

        - Mutfak Görevlisi 661 Kişi,

        - Ön Muhasebeci 2004 Kişi,

        - Özel Güvenlik Görevlisi (Silahlı) 621 Kişi,

        - Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) 2398 Kişi,

        - Paketleme İşçisi 1974 Kişi,

        - Perakende Satış Elemanı (Gıda) 630 Kişi,

        - Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı 1021 Kişi,

        - Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı) 418 Kişi,

        - Reyon Görevlisi 1023 Kişi,

        - Satış Danışmanı / Uzmanı 5027 Kişi,

        - Servis Komisi 564 Kişi,

        - Sevkiyat Görevlisi 772 Kişi,

        - Şoför (Yolcu Taşıma) 399 Kişi,

        - Şoför-Yük Taşıma 1763 Kişi,

        - Temizlik Görevlisi 5114 Kişi,

        - Tır-Çekici Şoförü 489 Kişi,

        - Turizm Ve Otelcilik Elemanı 1384 Kişi,

            Başvurular, yalnızca İŞKUR'un resmi platformu ve Alo 170 telefon hattı aracılığıyla gerçekleştirilecektir. Online başvurular için İŞKUR'un web sitesindeki belirtilen bağlantıyı kullanabilirsiniz. İlgili bağlantıya tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan İŞKUR başvuru ekranında, e-Devlet şifresi veya İŞKUR şifresiyle giriş yapmanız gerekmektedir. Ardından, başvurunuzu yapmak için ilgili kısımları kriterlerinize uygun şekilde doldurun.

            Başvuru yapabilmek için belirli niteliklere sahip olmanız gerekmektedir. Genel olarak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız, kamu haklarından mahrum olmamanız, herhangi bir suç hükümlülüğünüz bulunmaması, sağlık sorununuzun görev yapmaya engel teşkil etmemesi, 18 yaşını doldurmuş olmanız ve askerlik durumunuzun uygun olması gibi şartlar aranır.

            İŞKUR ilanlarına herkes başvuruda bulunabilir. Engelli bireyler, eski hükümlüler/TMY'ler ve sürekli statüde olan herkes ilanlara başvurabilir. İşçi alımlarında KPSS şartı aranmayacaktır. Başvuru yapacak adayların öğrenim durumu da çeşitlilik göstermektedir. İlgili pozisyonlara başvurular, okuryazar olmayanlardan başlayarak ilkokul, ilköğretim, ortaöğretim (lise ve dengi), ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyindeki eğitim durumuna göre yapılabilir.

            İŞKUR, 149.617 işçi ve personel alımı için başvuruların başladığını duyurdu. İstihdam süreci sürekli olarak devam etmekte olup, İŞKUR tarafından yeni ilanlar düzenli olarak yayımlanmaktadır. İş arayanlar, başvurularını İŞKUR'un resmi web sitesi veya Alo 170 telefon hattı üzerinden gerçekleşir.
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