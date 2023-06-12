KPSS şartsız İŞKUR binlerce meslekte 149.617 işçi personel alımı ilanı yayımladı! İşte başvuru şartları alım yapılacak ilanlar, meslekler

İŞKUR, işçi ve personel istihdamında devlet destekli bir platform olarak bilinir ve farklı sektörlerdeki şirketlerin ve kamu kurumlarının eksikliklerini gidermek için iş ilanları yayımlar. İŞKUR'un açık iş pozisyonları, farklı statülerde gerçekleştirilen alımları içerir. Başvurular sadece İŞKUR üzerinden yapılmaktadır ve bu haber sadece bilgilendirme amacı taşımaktadır.
12 Haziran 2023 tarihi itibarıyla İŞKUR, binlerce farklı açık iş pozisyonuyla şirketlerin ve kamu kuruluşlarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere ilan yayımladı. Bu ilanlara haberin sonundaki bağlantıları kullanarak erişebilirsiniz. İlanlarda herkese uygun kontenjanlar bulunmaktadır.
-Ambar/Depo Görevlisi: 2171 kişi
-Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı): 1443 kişi
-Aşçı: 1146 kişi
-Aşçı Yardımcısı: 789 kişi
-Beden İşçisi (Genel): 32729 kişi
-Beden İşçisi (Temizlik): 766 kişi
-Bulaşıkçı (Stevard): 1133 kişi
-Büro Memuru (Genel): 1313 kişi
-CNC Torna Tezgahı Operatörü: 947 kişi
-Depo İşçisi (Elleçleme): 812 kişi
-Elektrikçi (Genel): 1118 kişi