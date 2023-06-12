KPSS şartsız İŞKUR binlerce meslekte 149.617 işçi personel alımı ilanı yayımladı! İşte başvuru şartları alım yapılacak ilanlar, meslekler

Başvurular, yalnızca İŞKUR'un resmi platformu ve Alo 170 telefon hattı aracılığıyla gerçekleştirilecektir. Online başvurular için İŞKUR'un web sitesindeki belirtilen bağlantıyı kullanabilirsiniz. İlgili bağlantıya tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan İŞKUR başvuru ekranında, e-Devlet şifresi veya İŞKUR şifresiyle giriş yapmanız gerekmektedir. Ardından, başvurunuzu yapmak için ilgili kısımları kriterlerinize uygun şekilde doldurun.

Başvuru yapabilmek için belirli niteliklere sahip olmanız gerekmektedir. Genel olarak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız, kamu haklarından mahrum olmamanız, herhangi bir suç hükümlülüğünüz bulunmaması, sağlık sorununuzun görev yapmaya engel teşkil etmemesi, 18 yaşını doldurmuş olmanız ve askerlik durumunuzun uygun olması gibi şartlar aranır.