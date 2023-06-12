İŞKUR üzerinden KPSS şartsız huzurevlerine çok sayıda personel alımı başladı! İşte personel alım başvuru şartları ve ilanlar

İŞKUR tarafından yapılacak personel alımlarının gerçekleşeceği şehirler ve kadrolar şu şekildedir:
Antalya Hayat Ağacı Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi'nde istihdam edilmek üzere bir adet sosyal hizmet uzmanı alınacak.
Tekirdağ Çerkezköy Özel Çerkezköy Mavi Engelli Bakım Merkezi'nde istihdam edilmek üzere bir adet huzurevi müdürü alınacak.
İzmir Çamlı Konak Huzurevi Sağlık Hizmetleri'nde istihdam edilmek üzere iki adet hasta bakım teknisyeni alınacak.
Sakarya Özel Güleryüz Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi'nde istihdam edilmek üzere üç adet hasta ve yaşlı bakım elemanı alınacak.
Balıkesir Edremit Hayriye Şafak Huzurevi'nde istihdam edilmek üzere bir adet acil tıp teknisyeni alınacak.
Ankara Çankaya Türkiye Yaşlı Bilimleri ve Teknolojileri Vakfı Gülhan Doğan Huzurevi ve Bakımevi'nde istihdam edilmek üzere iki adet sekreter ve iki adet sosyal hizmet uzmanı (sosyal çalışmacı) alınacak.