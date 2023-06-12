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    • Memur
    • 12.06.2023 12:58
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    • 12.06.2023 12:58
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    2023 Haziran ayı kamuya çok sayıda memur personel alımı ilanları geldi! TİGEM, Ticaret ve Dışişleri Bakanlığı alımı başvuru şartları

    Ülkemizde kamu sektöründe görev yapmak isteyen adaylar için sevindirici haberler var. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında, kamu kurumları tarafından çok sayıda memur personel alımı için ilanlar yayımlandı. Adaylardan aranan nitelikleri sağlayanlar, kamuda görevlerine başlayabilecekler. Ayrıca, en az lise mezunu adaylar arasından da memur personel alımı gerçekleştirileceği bilgisi paylaşılmaktadır.

    takvim.com.tr
    2023 Haziran ayı kamuya çok sayıda memur personel alımı ilanları geldi!

    Ülkemizdeki çeşitli kamu kurumları ve kuruluşları, eksikliklerini gidermek amacıyla ilanlarını yayımladı.

    Kimler Başvuru Yapabilir?

    Kamuya memur personel alımı için yayımlanan ilanlarda genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartlar aranacaktır. Bu kapsamda, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum olmamak, görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak, yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak, herhangi bir suç hükümlülüğü bulunmamak, erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlikle ilgisi olmamak gibi şartlar aranacaktır.

    KPSS Şartı Olacak mı?

    Haziran ayında yayımlanan ilanların bazılarında KPSS puanı ile memur alımı yapılacakken bazılarında KPSS şartı olmayacak.

    KPSS puanı ile yapılan alımlarda, 2022 yılında yapılan KPSS'den lise mezunları için P94, ön lisans mezunları için P93 ve lisans mezunları için P3 puan türünden en az 50, 60 veya 70 puan almış olma şartı aranacaktır.

        Önemli İlanlar ve Başvuru Tarihleri!

        Birçok kamu kurumu, üniversite ve belediye tarafından yapılan personel alımları, iş arayanlar için fırsatlar sunmaktadır. İşte bazı kurumların duyurduğu alımlar ve başvuru tarihleri:

        Kaçkar İtfaiye

        • KPSS Şartı: KPSS 60
        • Kontenjan Sayısı: 3
        • Son Başvuru Tarihi: 7 Temmuz 2023

        Gölova Belediyesi

        • KPSS Şartı: KPSS 60
        • Kontenjan Sayısı: 1
        • Son Başvuru Tarihi: 16 Haziran 2023

        THY (Türk Hava Yolları)

        • KPSS Şartı: Yok
        • Kontenjan Sayısı: Kabin Memuru
        • Son Başvuru Tarihi: 10 Ağustos 2023

        Köprüköy Belediyesi

        • KPSS Şartı: KPSS 60
        • Kontenjan Sayısı: 2
        • Son Başvuru Tarihi: 23 Haziran 2023

        Dışişleri Bakanlığı

        • KPSS Şartı: Yok
        • Kontenjan Sayısı: 1
        • Son Başvuru Tarihi: 12 Haziran 2023

        Bolu İl Özel İdaresi

        • KPSS Şartı: KPSS 60
        • Kontenjan Sayısı: 7
        • Son Başvuru Tarihi: 16 Haziran 2023

        TİGEM (Türkiye İşletmeleri Genel Müdürlüğü)

        • KPSS Şartı: Yok
        • Kontenjan Sayısı: 7
        • Son Başvuru Tarihi: 26 Haziran 2023

        Tefenni Belediyesi

        • KPSS Şartı: KPSS 55
        • Kontenjan Sayısı: 4
        • Son Başvuru Tarihi: 10 Temmuz 2023

        Çağlayancerit Belediyesi

        • KPSS Şartı: KPSS 60
        • Kontenjan Sayısı: 5
        • Son Başvuru Tarihi: 6 Temmuz 2023

            Ticaret Bakanlığı

            • KPSS Şartı: Var
            • Kontenjan Sayısı: 15
            • Son Başvuru Tarihi: 26 Haziran 2023

            Hakkari Üniversitesi

            • KPSS Şartı: Yok
            • Kontenjan Sayısı: 1
            • Son Başvuru Tarihi: 12 Haziran 2023

            Hacettepe Üniversitesi

            • KPSS Şartı: -
            • Kontenjan Sayısı: 5
            • Son Başvuru Tarihi: 13 Haziran 2023

            Karatay Belediyesi

            • KPSS Şartı: Var
            • Kontenjan Sayısı: 9
            • Son Başvuru Tarihi: 7 Temmuz 2023

            Dışişleri Bakanlığı

            • KPSS Şartı: Yok
            • Kontenjan Sayısı: 1
            • Son Başvuru Tarihi: 20 Haziran 2023

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            Haberler Memur 2023 Haziran ayı kamuya çok sayıda memur personel alımı ilanları geldi! TİGEM, Ticaret ve Dışişleri Bakanlığı alımı başvuru şartları
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