2023 Haziran ayı kamuya çok sayıda memur personel alımı ilanları geldi! TİGEM, Ticaret ve Dışişleri Bakanlığı alımı başvuru şartları

Ülkemizdeki çeşitli kamu kurumları ve kuruluşları, eksikliklerini gidermek amacıyla ilanlarını yayımladı.
Kimler Başvuru Yapabilir?
Kamuya memur personel alımı için yayımlanan ilanlarda genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartlar aranacaktır. Bu kapsamda, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum olmamak, görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak, yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak, herhangi bir suç hükümlülüğü bulunmamak, erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlikle ilgisi olmamak gibi şartlar aranacaktır.
KPSS Şartı Olacak mı?
Haziran ayında yayımlanan ilanların bazılarında KPSS puanı ile memur alımı yapılacakken bazılarında KPSS şartı olmayacak.
KPSS puanı ile yapılan alımlarda, 2022 yılında yapılan KPSS'den lise mezunları için P94, ön lisans mezunları için P93 ve lisans mezunları için P3 puan türünden en az 50, 60 veya 70 puan almış olma şartı aranacaktır.