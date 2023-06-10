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    • Memur
    • 10.06.2023 10:42
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    • 10.06.2023 10:43
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    Hastanelere personel ve işçi alımı yapılıyor: İŞKUR'dan en az 15.500 TL maaşla iş imkânı! İşte kadrolar ve başvuru şartları

    Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve kamu hastaneleri, istihdam olanaklarını artırmak için personel alımları yapmaya devam etmektedir. Son zamanlarda güncellenen ilanlar, milyonlarca iş arayan vatandaşın dikkatini çekmektedir. İlanlarda, boş olan pozisyonlar belirtilirken, başvuru için gerekli nitelikler de detaylı bir şekilde paylaşılmaktadır. İş başvurularında, adayların ilgili alanda eğitim almış olmaları gerekmektedir. Ayrıca, adaylardan boş olan pozisyonlarda deneyime sahip olmaları da istenmektedir. Başvuruların ardından yapılan değerlendirme ile adayların uygunluğu belirlenmektedir.

    takvim.com.tr
    İŞKUR’dan en az 15.500 TL maaşla iş imkânı!

    Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve kamu hastaneleri, personel alımlarıyla iş imkanlarını genişletmeye devam ediyor. İŞKUR tarafından paylaşılan son ilanlara göre, çeşitli sağlık pozisyonlarında toplamda yüzlerce yeni iş fırsatı sunuluyor. İş arayanlar için heyecan verici bir haber!

    Bu ilanlarda, acil tıp teknisyenlerinden diş hekimlerine, temizlik görevlilerinden sağlık yöneticilerine kadar çeşitli pozisyonlar yer alıyor. İlanlarda belirtilen pozisyonlar için adayların belirli nitelikleri taşıması gerekiyor. Örneğin, diş hekimi pozisyonları için ilgili alanda deneyime sahip olmanız gerekiyor. İş başvurularının ardından adayların uygunluk değerlendirmesine tabi tutulacağını unutmayın.

    Genel Şartlar İş Başvuruları İçin Geçerli

    Kamu hastanelerindeki boş pozisyonlara başvurmak için adayların bazı şartları sağlamaları gerekmektedir. Hastaneler tarafından belirlenen genel şartlar ise şunlardır:

    Başvuruda bulunan adayın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir.

    Aday, taksirli suçlar dışında bir suçtan hüküm giymemiş veya soruşturma altında bulunmamalıdır.

    Başvuru tarihine kadar adayın en az 18 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir.

    Erkek adayların askerlikle ilişkisinin bulunmaması, askerlik görevini yapmış, muaf veya tecilli olması gerekmektedir.

    657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, adayların görev yapmasına engel olabilecek ciddi vücut veya akıl hastalığı veya sakatlığı bulunmamalıdır. Ayrıca, başvuran adayların kamu haklarından mahrum olmamaları ve daha önce herhangi bir nedenle kamu görevinden çıkarılmamış olmaları gerekmektedir.

        İŞKUR tarafından paylaşılan ilanlara göre pozisyon alımları şu şekilde;

        Acil Tıp Teknisyeni: 40 pozisyon

        Hastane Hizmetlisi: 46 pozisyon

        Hastane Yönetimi ve Organizasyonu Meslek Elemanı: 1 pozisyon

        Diş Hekimi: 19 pozisyon

        Diş Hekimi Asistanı/Yardımcısı: 79 pozisyon

        Diş Hekimi Sekreteri: 5 pozisyon

        Temizlik Görevlisi (Hastane): 23 pozisyon

        Klinik Destek Elemanı (Hastane): 3 pozisyon

        Laborant ve Veteriner Sağlık Teknikeri: 18 pozisyon

        Odyometri Sağlık Teknikeri: 24 pozisyon

        Optisyenlik Sağlık Teknikeri: 4 pozisyon

        Ortopedik Protez ve Ortez Sağlık Teknikeri: 3 pozisyon

        Sağlık Bakım Teknisyeni: 7 pozisyon

        Sağlık Memuru: 8 pozisyon

        Sağlık Teknisyen Yardımcısı: 2 pozisyon

        Sağlık Yöneticisi: 1 pozisyon

        Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Sağlık Teknikeri: 43 pozisyon

        Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Sağlık Teknikeri/Radyoloji Teknikeri: 12 pozisyon

        Tıbbi Laboratuar Teknikleri Sağlık Teknikeri: 3 pozisyon

        Ambulans Sürücüsü: 2 pozisyon

        Anestezi Sağlık Teknikeri: 10 pozisyon

        Diğer Sağlık Personeli: 102 pozisyon

        Diğer Sağlık Personeli (Acil Tıp Teknisyeni): 4 pozisyon

        Diğer Sağlık Personeli (İşyeri Hemşiresi): 11 pozisyon

        Diğer Sağlık Personeli (Sağlık Memuru): 3 pozisyon

        Evde Hasta Bakımı Sağlık Teknikeri: 8 pozisyon

        İlk ve Acil Yardım Sağlık Teknikeri/Acil Yardım/Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği/Paramedik: 31 pozisyon

            İŞKUR Üzerinden Hastaneler İşçi Alım İlanlarına Başvuru Süreci

            İş arayanlar için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), önemli bir kaynak olmaya devam ediyor. İŞKUR, kamu hastaneleri tarafından yayımlanan işçi alım ilanlarını bir araya getirerek, iş imkanları sunuyor. İşçi alım ilanlarına başvurmak için izlenmesi gereken adımlar şu şekildedir:

            İŞKUR Web Sitesine Giriş Yapma: İŞKUR'un resmi web sitesine erişim sağlayarak işçi alım ilanlarını inceleyebilirsiniz. İŞKUR web sitesine giriş yaptıktan sonra "İş Arayanlar" sekmesini seçin.

            İlanları Araştırma: "İş Arayanlar" sayfasında, sağ üst köşede yer alan arama kutusunu kullanarak "hastane" ya da ilgilendiğiniz pozisyon adını yazabilirsiniz. Bu şekilde, ilgili işçi alım ilanlarını kolayca bulabilirsiniz. İş ilanlarının ayrıntılı bir listesiyle karşılaşacaksınız.

            İlan Detaylarını İnceleme: İlgilendiğiniz bir iş ilanını tıkladığınızda, işveren, pozisyon, iş tanımı, başvuru süreci ve istenen nitelikler gibi bilgileri içeren bir sayfaya yönlendirileceksiniz. Bu sayfada ilanı dikkatlice okuyarak başvuru süreci hakkında bilgi edinebilirsiniz.

            Başvuru Yapma: İlgilendiğiniz iş ilanına başvurmak için sayfada yer alan "Başvur" veya "İlan Detayları ve Başvuru" gibi bir butonu tıklayın. Ardından, istenen bilgileri doldurun. Başvurunuzun tamamlanması için gerekli belgeleri ve nitelikleri sağladığınızdan emin olun.

            Başvuru Sonrası İletişim: Başvurunuz tamamlandıktan sonra, işveren tarafından iletişim kurulabilmesi için doğru ve güncel iletişim bilgilerinizi paylaşmanız önemlidir. İşveren, başvurunuz hakkında size geri dönüş yapabilir veya sizinle mülakat veya değerlendirme süreci için iletişime geçebilir.

            Unutmayın, İŞKUR üzerinden yapılan başvurular, işçi alım sürecinin bir parçasıdır ancak işverenin tercihine bağlı olarak ek süreçler de olabilir. Başvurunuzun sonucunu öğrenmek için düzenli olarak iletişim bilgilerinizi kontrol etmeyi unutmayın.
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            Mangır Merdan yine kustu
            Haberler Memur Hastanelere personel ve işçi alımı yapılıyor: İŞKUR'dan en az 15.500 TL maaşla iş imkânı! İşte kadrolar ve başvuru şartları
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