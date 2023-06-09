İŞKUR'dan en az 15.500 TL maaşla iş imkânı! Hastanelere personel ve işçi alımı yapılıyor: İşte kadrolar ve başvuru şartları

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve kamu hastaneleri, personel alımlarıyla istihdam olanaklarını artırmaya devam ediyor. Son zamanlarda güncellenen ilanlar, milyonlarca iş arayan vatandaşın dikkatini çekiyor. İlanlarda, boş olan pozisyonlar belirtilirken, başvuru için gereken nitelikler de ayrıntılı bir şekilde paylaşılıyor. İş başvurularında, adayların ilgili alanda eğitim almış olmaları gerekmektedir. Ayrıca, adaylardan, boş olan pozisyonlarda deneyime sahip olmaları da istenmektedir. Başvuruların ardından yapılan değerlendirme ile adayların uygun olup olmadığı belirlenmektedir.
Bu ilanlarda, acil tıp teknisyenlerinden diş hekimlerine, temizlik görevlilerinden sağlık yöneticilerine kadar çeşitli pozisyonlar yer alıyor. İlanlarda belirtilen pozisyonlar için adayların belirli nitelikleri taşıması gerekiyor. Örneğin, diş hekimi pozisyonları için ilgili alanda deneyime sahip olmanız gerekiyor. İş başvurularının ardından adayların uygunluk değerlendirmesine tabi tutulacağını unutmayın.
Genel Şartlar İş Başvuruları İçin Geçerli
Kamu hastanelerindeki boş pozisyonlara başvurmak için adayların bazı şartları sağlamaları gerekmektedir. Hastaneler tarafından belirlenen genel şartlar ise şunlardır:
Başvuruda bulunan adayın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir.
Aday, taksirli suçlar dışında bir suçtan hüküm giymemiş veya soruşturma altında bulunmamalıdır.
Başvuru tarihine kadar adayın en az 18 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir.
Erkek adayların askerlikle ilişkisinin bulunmaması, askerlik görevini yapmış, muaf veya tecilli olması gerekmektedir.
657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, adayların görev yapmasına engel olabilecek ciddi vücut veya akıl hastalığı veya sakatlığı bulunmamalıdır. Ayrıca, başvuran adayların kamu haklarından mahrum olmamaları ve daha önce herhangi bir nedenle kamu görevinden çıkarılmamış olmaları gerekmektedir.