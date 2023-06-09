2023 EGM POLİS TAYİN SONUÇLARI! Polis tayinleri ne zaman açıklanacak 2023? POLNET tayin sorgulama ekranı...

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından gelecek açıklamayı bekleyen binlerce polis tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında polis tayinleri ne zaman açıklanacak sorusu yer alıyor. Genellikle polis tayinleri, yılın belirli aylarında yapılır ve bu tarihler Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Peki, polis tayinleri ne zaman açıklanacak? İşte detaylar..
2023 POLİS TAYİNLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Emniyet Genel Müdürlüğü, 2023 yılı polis tayinlerinin açıklanmasına ilişkin henüz bir duyuruda bulunmadı. Ancak tayinler her yıl Mayıs-Haziran döneminde gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda polis tayinlerinin Haziran'ın ilk haftasında açıklanması bekleniyor.