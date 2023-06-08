Polis tayinleri ne zaman açıklanacak? POLNET POLİS TAYİN SONUÇLARI 2023 EGM polis tayinleri açıklandı mı?

POLİS TAYİN SONUÇLARI 2023 AÇIKLANDI MI?

Polis tayin sonuçlarının açıklanması için gözler Emniyet Genel Müdürlüğü'ne çevrildi. Her yıl yapılan polis tayinleri genelde Mayıs-Haziran döneminde gerçekleştiriliyor. Seçim sürecinin de tamamlanmasıyla birlikte tayin sonuçları için işlemlere başlandı.