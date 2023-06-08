Polis tayinleri ne zaman açıklanacak? POLNET POLİS TAYİN SONUÇLARI 2023 EGM polis tayinleri açıklandı mı?

Polis tayinleri ne zaman açıklanacak sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Arama motorlarına yönelen birçok polis memuru konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. İşte detaylar...
POLİS TAYİN SONUÇLARI 2023 AÇIKLANDI MI?
Polis tayin sonuçlarının açıklanması için gözler Emniyet Genel Müdürlüğü'ne çevrildi. Her yıl yapılan polis tayinleri genelde Mayıs-Haziran döneminde gerçekleştiriliyor. Seçim sürecinin de tamamlanmasıyla birlikte tayin sonuçları için işlemlere başlandı.
Polis ve jandarma tayinlerinin bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.