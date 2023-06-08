ÖSYM, 2023/1 KPSS tercihi! Mülakatsız, sınavsız 2500 memur alımı müjdesi! VHKİ, sağlık memuru, güvenlik görevlisi, hizmetli, şoför alımı başvuru şartları

KPSS 2023/1 kamu personeli atamasında, en az ortaöğretim mezunu adaylar arasından devlet kurumlarına en az 2 bin 500 personel alımı yapılması planlanıyor. Bu alımlar kapsamında memur, mühendis, avukat, bilgisayar işletmeni, VHKİ, sağlık memuru, güvenlik görevlisi, hizmetli, şoför gibi çeşitli kadrolara personel alınacak. Adaylar, 2022 yılında aldıkları KPSS puanlarıyla tercihlerini yapabilecekler.
Mülakat Olmayacak
KPSS 2023/1 ile gerçekleştirilecek memur alımlarında, adayların herhangi bir mülakata alınmayacağı duyuruldu. Kamu atamaları, adayların KPSS puanları ve mezuniyet durumlarına göre yapılacak.
ÖSYM Duyurdu: İşte Başvuru Tarihleri
ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, KPSS-2023/1: Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 1. Yerleştirme işlemleri 6 Temmuz 2023 Perşembe günü başlayacak. Adaylar, tercihlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 13 Temmuz tarihine kadar yapabilecekler. ÖSYM'nin duyurusu şu şekilde: "Sevgili adaylar, KPSS-2023/1 kapsamında gerçekleştirilecek kamu personeli atama işlemleri için başvurular 6 Temmuz 2023 Perşembe günü başlayacak ve 13 Temmuz tarihine kadar devam edecektir. Tercihlerinizi ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapabilirsiniz. İyi şanslar!"