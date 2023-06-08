Almanya ve Finlandiya,75.241,37 TL maaşla personel alımı başvuru ekranı açıldı! İşte alım yapılacak kadrolar ve başvuru şartları

Son dönemde yurt dışında çalışma isteği olan kişilerin sayısında ciddi bir artış olduğu belirtiliyor. Özellikle Avrupa ülkelerinde çalışmak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden iş ilanlarını araştırmaya başladı.
İşçi ve Personel Alımı İçin Başvuru Detayları
Almanya ve Finlandiya'ya yapılan işçi ve personel alımlarında başvuru şartları, kadrolar ve başvuruların alındığı sitenin linkleri şu şekildedir:
Almanya İşçi Alımı: İskele Teknisyeni Başvuru Bilgileri
Üniversitelerin İnşaat Teknikerliği bölümlerinden mezun olanlar,
En az 2 yıl inşaat sahalarında tecrübesi olanlar,
Tercihen uluslararası geçerliliği olan "İskele Kurulum, Söküm ve Denetim" sertifikalarına sahip olanlar,
Tercihen sözlü ve yazılı İngilizce bilgisine sahip olanlar,
Uluslararası projelerde görev almış veya görev almaya istekli olanlar,
İyi derecede MS Office programları kullanabilenler,
Yoğun çalışma temposuna uyum sağlayabilenler,
Projelerde Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Ekibi ile birlikte görev alabilecek olanlar başvurabilir.
Başvuru linki: https://www.kariyer.net/is-ilani/enka-iskele-teknisyeni-3498179
Almanya Personel Alımı: Hastanelere Hemşire Başvuru Bilgileri
Üniversitelerin 4 yıllık Hemşirelik lisans bölümünden mezun olanlar,
Yurt dışında çalışmaya istekli ve motive olanlar,
Yurt dışında çalışmaya adapte ve uyumlu olabilecek olanlar,
İnsan ilişkilerinde başarılı olanlar,
Ekip çalışmasına önem verenler,