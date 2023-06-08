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    • 08.06.2023 08:01
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    POLNET tayin sorgulama ekranı... 2023 EGM POLİS TAYİN SONUÇLARI! Polis tayinleri ne zaman açıklanacak 2023?

    Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından gelecek açıklamayı bekleyen binlerce polis tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında polis tayinleri ne zaman açıklanacak sorusu yer alıyor. Genellikle polis tayinleri, yılın belirli aylarında yapılır ve bu tarihler Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Peki, polis tayinleri ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Polis tayinleri ne zaman açıklanacak?

    Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından gelecek açıklamayı bekleyen binlerce polis tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında polis tayinleri ne zaman açıklanacak sorusu yer alıyor. Genellikle polis tayinleri, yılın belirli aylarında yapılır ve bu tarihler Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Peki, polis tayinleri ne zaman açıklanacak? İşte detaylar..

    2023 POLİS TAYİNLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Emniyet Genel Müdürlüğü, 2023 yılı polis tayinlerinin açıklanmasına ilişkin henüz bir duyuruda bulunmadı. Ancak tayinler her yıl Mayıs-Haziran döneminde gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda polis tayinlerinin Haziran'ın ilk haftasında açıklanması bekleniyor.

    POLNET TAYİN SONUCU SORGULAMA EKRANI

        EGM TAYİN SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        Emniyet şark tayin sonuçları, başvuruda bulunan polislerin cep telefonuna SMS üzerinden gönderilecek.

        Ayrıca sonuçlar, POLNET sistemi üzerinden de görüntülenebilecek. Ataması yapılan personel POLNET sisteminden kullanıcı adı ve şifresini girerek atama bilgisine ulaşabilecek.
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        Haberler Memur POLNET tayin sorgulama ekranı... 2023 EGM POLİS TAYİN SONUÇLARI! Polis tayinleri ne zaman açıklanacak 2023?
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