%20 müjdesi verildi! MEMUR KİRA YARDIMI kimleri kapsıyor? Memurlara kira yardımı ne kadar, başvuru tarihi ve şartları neler?

Memura kira yardımı ne kadar sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Bakan Çavuşoğlu kiracıları ilgilendiren önemli açıklamaları geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Bu nedenle binlerce kişi konuyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı.
Peki, memura kira yardımı ne kadar? Memura kira yardımı başvuru şartları neler? İşte tüm merak edilenler...
MEMURLARA KİRA YARDIMI NASIL OLACAK?
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ekonomist Muhammet Bayram ise şu ifadeleri kullandı: "Sayın Cumhurbaşkanı son yaptığı açıklamada en düşük memur maaşının 22 bin TL seviyesinde olacağını belirtti. Bununla beraber yapılan zam yüzde 45'lik bir artışa tekabül ediyor.
Daha önce yapılan artışlarla birlikte kısmi olarak yapılan zamların enflasyon karşısında eridiğini gördük. Devletimiz tabi ki bunun önlemini alacaktır. Ancak daha önceden söylemiş olduğumuz gibi özellikle memurlara, büyükşehirlerde çalışması için ekstra kira yardımı ve diğer ödeneklerin yapılması gerekmektedir. Böylece memurların enflasyon karşısında ezdirilmemesi ile birlikte enflasyon karşısında koruma altına alması da sağlanıyor. Bu husus yapılırken kira artışlarının da dengelenmesi için bazı müdahalelerin yapılması elzemdir.
Yapılacak olan kira yardımı memurların derece ve kademesine göre değişiklikler yapılarak düzenlenebilecektir. Yani bir müdür ile bir veri hazırlama kontrol memuru aynı kira yardımını almayacaktır. Ama halihazırdaki kiralarının en az yüzde 20'si düzeyinde bir kira yardımı yapılabilecektir.