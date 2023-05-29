Karayolları personel alımı başvuru sonuçları hakkında araştırmalar hızlandı. İŞKUR üzerinden 2 - 7 Mayıs tarihlerinde alınan başvurular 5 gün sürdü. Gözler şimdi başvuru sonuçlarında! Ağır Makine Yağcısı, Asfalt Usta Yardımcısı, Aşçı Yardımcısı, Aşçı, Atölye Usta Yardımcısı, Bakım İşçisi, Beton Asfalt Serici Operatör Yardımcısı, Bina ve Mal Bakıcısı, Düz İşçi, Elektrik Tesisat ve Bakım Ustası, Greyder Operatörü, İş Makinesi Operatörü, Kalifiye İşçi, Makine Operatörü ve dah bir çok meslek grubundan toplam 3000 kişi alınacak. Peki Karayolları personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte KGM 3 bin işçi alımı sonuç SORGULAMA EKRANI!
KGM 3 BİN İŞÇİ ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Öncelikle Karayolları Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru sonuçlarının henüz açıklanmadığını belirtelim. Karayolları Genel Müdürlüğü 3 bin sürekli işçi alımı başvuruları 2 Mayıs 2023 tarihi itibarıyla İŞKUR üzerinden alınmaya başlandı. Başvuru süreci 7 Mayıs'ta sona erdi. Sonuçların açıklanacağı tarih netleşir netleşmez gelişmelere haberimizde yer verilecektir.
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KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞÇİ ALIMI YAPILACAK MESLEK GRUPLARI
Ağır Makine Yağcısı, Asfalt Usta Yardımcısı, Aşçı Yardımcısı, Aşçı, Atölye Usta Yardımcısı, Bakım İşçisi, Beton Asfalt Serici Operatör Yardımcısı, Bina ve Mal Bakıcısı, Düz İşçi, Elektrik Tesisat ve Bakım Ustası, Greyder Operatörü, İş Makinesi Operatörü, Kalifiye İşçi, Makine Operatörü, Laboratuvar ve Uygulama Tesis Ustası, Marangoz, Sıhhi Tesisatçı, Sürücü Operatörü, Vinç Operatörü gibi meslek gruplarından alım yapılacak.
Adaylarda aranan şartlar arasında en az İlkokul en fazla lisans mezunu olma şartı, 18-40 yaş aralığında bulunma şartı ve alınacak meslek grubuna göre yeterlilik şartları aranacak.