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    • Memur
    • 28.05.2023 11:32
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    • 28.05.2023 11:32
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    %20 müjdesi verildi! MEMUR KİRA YARDIMI kimleri kapsıyor? Memurlara kira yardımı ne kadar, başvuru tarihi ve şartları neler?

    Hükümet, memurların karşılaştığı fahiş kira artışlarına çözüm bulmak amacıyla yeni bir düzenleme üzerinde çalışmaktadır. Bu düzenleme ile memurlara kira yardımı sağlanması planlanmaktadır. Böylece, memurların kira maliyetlerinin bir kısmı devlet tarafından desteklenecek ve yaşam standartlarının iyileştirilmesi hedeflenmektedir.

    takvim.com.tr
    Memurlara kira yardımı ne kadar?

    Memura kira yardımı ne kadar sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Bakan Çavuşoğlu kiracıları ilgilendiren önemli açıklamaları geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Bu nedenle binlerce kişi konuyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı.

    Peki, memura kira yardımı ne kadar? Memura kira yardımı başvuru şartları neler? İşte tüm merak edilenler...

    MEMURLARA KİRA YARDIMI NASIL OLACAK?

    Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ekonomist Muhammet Bayram ise şu ifadeleri kullandı: "Sayın Cumhurbaşkanı son yaptığı açıklamada en düşük memur maaşının 22 bin TL seviyesinde olacağını belirtti. Bununla beraber yapılan zam yüzde 45'lik bir artışa tekabül ediyor.

    Daha önce yapılan artışlarla birlikte kısmi olarak yapılan zamların enflasyon karşısında eridiğini gördük. Devletimiz tabi ki bunun önlemini alacaktır. Ancak daha önceden söylemiş olduğumuz gibi özellikle memurlara, büyükşehirlerde çalışması için ekstra kira yardımı ve diğer ödeneklerin yapılması gerekmektedir. Böylece memurların enflasyon karşısında ezdirilmemesi ile birlikte enflasyon karşısında koruma altına alması da sağlanıyor. Bu husus yapılırken kira artışlarının da dengelenmesi için bazı müdahalelerin yapılması elzemdir.

    Yapılacak olan kira yardımı memurların derece ve kademesine göre değişiklikler yapılarak düzenlenebilecektir. Yani bir müdür ile bir veri hazırlama kontrol memuru aynı kira yardımını almayacaktır. Ama halihazırdaki kiralarının en az yüzde 20'si düzeyinde bir kira yardımı yapılabilecektir.

        ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?

        Her ilçedeki kira belirlemeleri yapıldığında oradaki kiraların yüzde 10-20'si gibi bir tutar kira yardımı olarak memurlara verilebilir. Örnek vermek gerekirse 10 bin TL tutarında kiralık bir daire için 2 bin TL'lik devlet katkısı düşünülebilir.

        "KONUT TALEBİNİN YÜZDE 80'İ KARŞILANIR"

        Hükümetin bugünkü siyasi iktidarın konut üretmede TOKİ vasıtasıyla yaptığı çalışmalara bakıldığında performansın gayet olumlu olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. 2 yıl içinde arzı artırarak yüzde 100 olmasa da yüzde 80 seviyesinde talebi karşılayacağını söyleyebiliriz. Büyükşehirlerdeki fiyat artışlarının önüne geçmesine vesile olacaktır.

        Dışişleri bakanının açıklamasında memurlara kira konusundaki yardım da gündeme geldi. Bu günlerde en çok konuştuğumuz konu memur maaş artışlarında. 12 bin lira seviyesinde memurun maaşı mevcut. İstanbul'da bir konutta 7-8 bin lira kira ödemeniz gerekiyor. 12 bin maaş alan memurun bu kirayı karşılaması söz konusu değil. Taban aylığın 22 bin liraya yükseltilmesi öngörüldü. Fiyat artışının fahiş yükseldiği illerde bu artışın önüne geçilecek, memura katkıyla yasal düzenlemenin acilen yapılması gerekiyor.

        "STANDART OLUŞTURULMALI"

        Yasal düzenleme yapmak suretiyle fiyat istikrarının sahiplenmesi gerekiyor. İsteyen zam yapmamalı. Bunun önüne geçtikten sonra makul bir rakam, ilin ilçenin şartlarına uygun ücret belirlenmek suretiyle memura destek sağlanacak. İstanbul'da memura 10 bin Anadolu'da 8-3 bin değil, fiyat artışına olan sebepler ortadan kaldırılarak ardından memura yapılacak kira yardımında standardın oluşması gerekiyor.

        Büyükşehirlerde kira fiyatlarında farklılık söz konusu. Yasal zemine oturtulmadığı takdirde, devlet memura nasıl olsa zam yapıyor denip mal sahibi, emlakçılar bunlar fiyatları illa ki yukarı doğru çekecektir.

        Kiracılar şunu diyor, her kapı çaldığında içimiz cız ediyor. Ya emlakçı ya ev sahibi geliyor diyorlar. Bunların önüne geçmek için yasal düzenleme yapılmalı, her önüne gelen emlakçılık yapmamalı. Emlakçı komisyon alıyor ama devlete vergi vermiyor. Ev sahibinin aklını çelerek kiracıyı çıkarıp yeni kira ve komisyon almanın peşinde koşuyorlar.

            YÜZDE 25'E DEVAM

            Ankara Barosu avukatı Murat Tezcan Hürriyet Gazetesi'nden Oya Armutçu'nun sorularını yanıtladı.

            1 Temmuz'a kadar konut kiralarında artış nasıl olacak?

            Konutlar bakımından kira artış oranlarına getirilen yüzde 25'lik sınıra ilişkin yasal düzenleme, 11 Haziran 2022 - 1 Temmuz 2023 (bu tarih dahil) tarihleri arasında yenilenen kira dönemlerini kapsamaktadır. Dolayısıyla yasal düzenleme 1 Temmuz 2023 tarihine kadar halen uygulanmaya devam edeceğinden, bu tarihe kadar yenilenen kira dönemlerinde yüzde 25'lik sınır uygulanmaya devam edecektir.
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            Yeni itfaiyeciler göreve böyle hazırlanıyor
            Haberler Memur %20 müjdesi verildi! MEMUR KİRA YARDIMI kimleri kapsıyor? Memurlara kira yardımı ne kadar, başvuru tarihi ve şartları neler?
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