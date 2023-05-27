Karayolları personel alımı başvuru sonuçları hakkında araştırmalar hızlandı. İŞKUR üzerinden 2 - 7 Mayıs tarihlerinde alınan başvurular 5 gün sürdü. Gözler şimdi başvuru sonuçlarında! Ağır Makine Yağcısı, Asfalt Usta Yardımcısı, Aşçı Yardımcısı, Aşçı, Atölye Usta Yardımcısı, Bakım İşçisi, Beton Asfalt Serici Operatör Yardımcısı, Bina ve Mal Bakıcısı, Düz İşçi, Elektrik Tesisat ve Bakım Ustası, Greyder Operatörü, İş Makinesi Operatörü, Kalifiye İşçi, Makine Operatörü ve dah bir çok meslek grubundan toplam 3000 kişi alınacak. Peki Karayolları personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte KGM 3 bin işçi alımı sonuç SORGULAMA EKRANI!