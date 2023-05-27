%20 müjdesi verildi! MEMUR KİRA YARDIMI kimleri kapsıyor? Memurlara kira yardımı ne kadar, başvuru tarihi ve şartları neler?

Memura kira yardımı ne kadar sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Bakan Çavuşoğlu kiracıları ilgilendiren önemli açıklamaları geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Bu nedenle binlerce kişi konuyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı.

Peki, memura kira yardımı ne kadar? Memura kira yardımı başvuru şartları neler? İşte tüm merak edilenler...