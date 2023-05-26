%20 müjdesi verildi! MEMUR KİRA YARDIMI kimleri kapsıyor? Memurlara kira yardımı ne kadar, başvuru tarihi ve şartları neler?

MEMURLARA KİRA YARDIMI NASIL OLACAK?

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ekonomist Muhammet Bayram ise şu ifadeleri kullandı: "Sayın Cumhurbaşkanı son yaptığı açıklamada en düşük memur maaşının 22 bin TL seviyesinde olacağını belirtti. Bununla beraber yapılan zam yüzde 45'lik bir artışa tekabül ediyor.

Daha önce yapılan artışlarla birlikte kısmi olarak yapılan zamların enflasyon karşısında eridiğini gördük. Devletimiz tabi ki bunun önlemini alacaktır. Ancak daha önceden söylemiş olduğumuz gibi özellikle memurlara, büyükşehirlerde çalışması için ekstra kira yardımı ve diğer ödeneklerin yapılması gerekmektedir. Böylece memurların enflasyon karşısında ezdirilmemesi ile birlikte enflasyon karşısında koruma altına alması da sağlanıyor. Bu husus yapılırken kira artışlarının da dengelenmesi için bazı müdahalelerin yapılması elzemdir.