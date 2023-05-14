102. Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusu Özel Güvenlik 102. Temel Eğitim ve 78. Yenileme Eğitimi Sınavının tamamlanması sonrası gündeme geldi. ÖGG soru ve cevap anahtarı geçtiğimiz günlerde erişime açıldı. 30 Nisan Pazar günü düzenlenen sınava katılan adaylar sonuç sorgulama ekranına ulaşmak istiyor. İşte ÖZEL GÜVENLİK SONUÇ: egm.gov.tr!
102. ÖGG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Özel Güvenlik 102. Temel Eğitim ve 78. Yenileme Eğitimi Sınavının sonuçları henüz açıklanmadı. EGM tarafından verilen bilgiye göre sonuçların 19 Mayıs günü erişime açılması planlanıyor. Konuya ilişkin duyuru yapıldığında haberimizde eklenecektir.
ÖGG SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
ÖGG sınav sonuçları Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek. Özel güvenlik sınav sonuçlarını görüntülemek için adayların TC Kimlik No ile sorgulama yapması gerekiyor. Güvenlik sınav sonucu linkine tıklayan güvenlik görevlisi adayları, sonra "Temel Eğitim Sınav Sonucu" sayfasına yönlendirilerek bireysel sonuçlarını görüntüleyebilecek.
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