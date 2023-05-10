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    • Memur
    • 10.05.2023 13:31
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    • 10.05.2023 13:31
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    ÖZEL GÜVENLİK SONUÇ: egm.gov.tr ÖGG sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 102. Özel Güvenlik sınav sonuçları sorgula!

    102. Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusu Özel Güvenlik 102. Temel Eğitim ve 78. Yenileme Eğitimi Sınavının tamamlanması sonrası gündeme geldi. ÖGG soru ve cevap anahtarı geçtiğimiz günlerde erişime açıldı. 30 Nisan Pazar günü düzenlenen sınava katılan adaylar sonuç sorgulama ekranına ulaşmak istiyor. İşte ÖZEL GÜVENLİK SONUÇ: egm.gov.tr!

    ÖZEL GÜVENLİK SONUÇ: egm.gov.tr

    102. Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusu Özel Güvenlik 102. Temel Eğitim ve 78. Yenileme Eğitimi Sınavının tamamlanması sonrası gündeme geldi. ÖGG soru ve cevap anahtarı geçtiğimiz günlerde erişime açıldı. 30 Nisan Pazar günü düzenlenen sınava katılan adaylar sonuç sorgulama ekranına ulaşmak istiyor. İşte ÖZEL GÜVENLİK SONUÇ: egm.gov.tr!

    102. ÖGG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Özel Güvenlik 102. Temel Eğitim ve 78. Yenileme Eğitimi Sınavının sonuçları henüz açıklanmadı. EGM tarafından verilen bilgiye göre sonuçların 19 Mayıs günü erişime açılması planlanıyor. Konuya ilişkin duyuru yapıldığında haberimizde eklenecektir.

    ÖGG SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

    ÖGG sınav sonuçları Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek. Özel güvenlik sınav sonuçlarını görüntülemek için adayların TC Kimlik No ile sorgulama yapması gerekiyor. Güvenlik sınav sonucu linkine tıklayan güvenlik görevlisi adayları, sonra "Temel Eğitim Sınav Sonucu" sayfasına yönlendirilerek bireysel sonuçlarını görüntüleyebilecek.

    ÖGG SINAV SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?

        Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.

        Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.
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        Haberler Memur ÖZEL GÜVENLİK SONUÇ: egm.gov.tr ÖGG sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 102. Özel Güvenlik sınav sonuçları sorgula!
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