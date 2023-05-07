ÖZEL GÜVENLİK SONUÇ: egm.gov.tr ÖGG sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 102. Özel Güvenlik sınav sonuçları sorgula!

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yapılan son dakika açıklamalar yakından taip ediliyor. ÖGG sınav sonuçları için artık nefesler tutuldu. Güvenlik görevlisi olmak isteyen adaylar geçtiğimiz ay ÖGG sınavına katıldı. Soru kitapçığı ve cevap anahtarı "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" web sitesinde erişime açıldı. Peki ÖGG sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
102. ÖGG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Özel Güvenlik 102. Temel Eğitim ve 78. Yenileme Eğitimi Sınavının sonuçları henüz açıklanmadı. EGM tarafından verilen bilgiye göre sonuçların 19 Mayıs günü erişime açılması planlanıyor. Konuya ilişkin duyuru yapıldığında haberimizde eklenecektir.
ÖGG SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
ÖGG sınav sonuçları Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek. Özel güvenlik sınav sonuçlarını görüntülemek için adayların TC Kimlik No ile sorgulama yapması gerekiyor. Güvenlik sınav sonucu linkine tıklayan güvenlik görevlisi adayları, sonra "Temel Eğitim Sınav Sonucu" sayfasına yönlendirilerek bireysel sonuçlarını görüntüleyebilecek.
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