pau.edu.tr: 30. DÖNEM POLİS alımı BAŞVURU EKRANI! 30. Dönem POMEM kontenjanları! POMEM 10.600 polis alımı ne zaman?

POMEM tarafından kontenjan arttırma açıklaması geldi! Kadın ve erkek olmak üzere toplam 10 bin polis alımı yapılacağı duyurusu ardından kontenjan artırımı hakkında detaylar merak edildi. İşte 30. dönem POMEM polis alımı başvuru ekranı ve tüm merak edilenler....
30. DÖNEM POMEM BAŞVURU TARİHİ VE KONTENJANI
Polis Akademisi tarafındna daha önce, lisans mezunu (6.800) erkek, (1.200) kadın, önlisans mezunu (1.700) erkek, (300) kadın olmak üzere toplam (10.000) öğrenci alımı yapılacağına dair duyuru gelmişti. Ancak başvurulara sayılı dakikalar kala PA'dan yayımlanan açıklamada, kontenjan artırımı olduğu ve lisans mezunu (6.900) erkek, (1.580) kadın, önlisans mezunu (1.700) erkek, (420) kadın olmak üzere toplam (10.600) öğrenci alımı yapılacağı ifadeleri yer aldı.
POMEM POLİS ALIMI BAŞVURU TARİHİ
30. Dönem POMEM için ise başvurular 1 - 19 Mayıs tarihlerinde http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak alınacak.