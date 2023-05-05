SAHİL GÜVENLİK İŞ BAŞVURUSU turkiye.gov.tr! SGK 210 uzman erbaş alımı şartları neler? Kontenjanlar ve branş dağılımı: Topçu, aşçı...

2023 SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI UZMAN ERBAŞ PERSONEL BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuruda bulunacak adayların, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmaları, en az lise mezunu ve 27 yaşını bitirmiş olmaları (1 Ocak 1996 ve daha sonra doğmuş olanlar) gerekiyor.

Türk vatandaşı ve erkek olmak.

En az lise mezunu olmak.

2023 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1996 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir).

Sözleşmeli erbaş ve erlerden; başvuru tarihleri içerisinde en az üç (3) yıl görev yapmış ve müteakip sözleşme süresi içinde olanlar için 2023 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 29 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1994 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir).

Askerlik görevini yapmış veya yapıyor olmak.

Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, terhisi üzerinden 5 (beş) yıldan fazla süre geçmemiş olmak (09 Mayıs 2018 tarihi ve sonrasında terhis olanlar).