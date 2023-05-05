"Bir Bayram Müjdesi de bizden; Nitelikli iş gücümüzü artırabilmek ve liyakat esasına dayalı olan kadromuzu genişletmek adına yeni ekip arkadaşlarımızın başvurularını bekliyoruz.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2.750 personel alımı ne zaman, başvurular başladı mı? Hazine ve Maliye Bakanlığı işçi alımı kadro ve branş dağılımı nasıl?