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    • Memur
    • 04.05.2023 14:27
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    • 04.05.2023 14:27
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    Öğretmen atama tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 45 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimi MEB 2023! Ek atama...

    Öğretmen atama sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak sorusu internet arama motorlarında sıkça araştırılır oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 45 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapacak. Sözlü sınavların 18 Nisan'da açıklanmasının ardından tercih sürecine girildi. Bir sonraki adımda tercih sonuçları açıklanacak. İşte 45 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimi MEB 2023

    Öğretmen atama tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

    45 bin sözleşmeli öğretmen atamasında süreç tercihlerin alınmasıyla devam ediyor. Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihi - e-Devlet kapısı üzerinden yapılıyor. 2 Mayıs'ta başlayan tercih işlemleri 6 Mayıs'ta sona erecek. Peki Öğretmen atama tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Ek atama olacak mı? İşte 45 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimi ve diğer merak edilenler...

    45 BİN ÖĞRETMEN ATAMA TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    MEB 2023 sözleşmeli öğretmen atama takvimine göre; atama sonuçları 8 Mayıs'ta duyurulacak. Öğretmenler, 1 Eylül'den itibaren okullarında görevlerine başlayacak.

    2023 MEB ATAMA TAKVİMİ

    Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması 27/03/2023-01/04/2023

    Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerininİlanı 04/04/2023

    Sözlü Sınavların Yapılması 07-16/04/2023

    Sözlü Sınav Sonuçlarının İlanı 18/04/2023

    Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Alınması 24-25/04/2023

    Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Sonuçlandırılması 28/04/2023

    Atama Tercihlerinin Alınması 02-06/05/2023,

    Atama Sonuçlarının Açıklanması 08/05/2023,

    Göreve Başlama 01/09/2023 tarihinden itibaren.

        45 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI

        Milli Eğitim Bakanı Özer, "45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayrıldı." ifadelerini kullandı.

        ÖĞRETMEN ATAMA TERCİH BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

        Öğretmen atama tercih başvuruları 2 Mayıs Salı günü itibarıyla başladı. Adaylar 6 Mayıs'a kadar başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirecekler.

        ÖĞRETMEN ATAMA TERCİHİ YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        EK ATAMA OLACAK MI?

        Özer, son 20 yılda eğitimde okullaşma oranları artırılırken öğretmen başına düşen öğrenci sayısını OECD ortalamasına yakınlaştırmak için öğretmen atamalarının hiç ihmal edilmediğini belirterek, "Şu anda 1,2 milyon öğretmenimiz var sistemimizde. 1,2 milyonu da geçti, bu son atamalarla da geçecek inşallah. 2000'li yıllarda 500 bin öğretmenimiz vardı sistemin içerisinde. Yaklaşık 750 bin öğretmen, yani yüzde 75'i şu anda eğitim sisteminde olan öğretmenlerin yüzde 75'i son 20 yıl içerisinde eğitim sistemine kazandırıldı ve ilk kez Türkiye'de öğrenci sayısı artmasına rağmen öğretmen başına düşen öğrenci sayısı OECD ortalamasına yakınlaştırıldı." diye konuştu.

        "TEK SEFERDEKİ EN YÜKSEK ATAMA"

        Her yıl çok ciddi oranlarda öğretmen atamaları gerçekleştirildiğine işaret eden Özer, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Bunun için Sayın Cumhurbaşkanımıza minnettarız. Sayın Cumhurbaşkanımız bu defa son 20 yılda tek seferdeki en yüksek atamayı Milli Eğitim Bakanlığına tahsis etti. İnşallah 8 Mayıs tarihi itibarıyla İstanbul'da pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle atamayı gerçekleştireceğiz. Ondan önce de sizin değindiğiniz gibi 3 bin 500 engelli öğretmen ataması ki o da son 20 yılın tek seferdeki en yüksek ataması oldu. Hatta orada Sayın Cumhurbaşkanımız bir de sürpriz yaptı. Başvuruyu yapıp atanamayan, geriye kalan tüm öğretmenlerin de atanması müjdesini verdi ve onların atamalarını da gerçekleştirdik. İnşallah 8 Mayıs'ta da 45 bin öğretmen atamasını gerçekleştireceğiz."

            "ÖNCELİK SINIF ÖĞRETMENLİĞİNE"

            Burada mümkün olduğu kadar tüm branşlara, tüm alanlara öğretmen ataması gerçekleştireceklerini aktaran Özer, önceliği sınıf öğretmenliğine verdiklerini, en yüksek oranın bu branşta olduğunu söyledi.

            Özer, 500 ve üzerinde öğrenci olan tüm okullara en az bir rehber öğretmen görevlendirmek için ikinci sırayı rehber öğretmenlere verdiklerini kaydederek, şöyle devam etti:

            "Üçüncü sırayı okul öncesi eğitime verdik. Çünkü okul öncesi eğitim bizim şu anda öncelikli alanlarımızdan bir tanesi. Tabii bir önceki atamada da 7 bin 503 okul öncesi öğretmen ataması gerçekleştirmiştik. Bununla ilk kez son bir yıl içerisinde 10 binin üzerinde okul öncesi öğretmen ataması gerçekleştirmiş olacağız. Yine ilköğretim, matematik, diğer alanlar, tüm alanlarla ciddi oranda öğretmen ataması inşallah gerçekleştireceğiz. Tabii bu 45 bin öğretmen atamasında ağırlığımızı deprem bölgesine kaydırıyoruz. Yani oradaki öğretmen ihtiyacının tamamını karşılamak üzere bu atamanın yüzde 50'sinden daha fazlasını birinci sırada Hatay olmak üzere deprem bölgesine kaydırdık. İnşallah atamalar hayırlı bir şekilde neticelenir ve öğretmenlerimiz bir sonraki eğitim öğretim yılı itibarıyla onun başlangıcında da görev yapacakları okullarda görevlerine başlarlar."

            "EK ATAMA MÜJDESİ GELİR Mİ?"

            "Ek olarak bir atama müjdesi gelir mi?" sorusunu Özer, "Her yıl atama oluyor. İnşallah öğretmenlerimizin beklentisini karşılayacak şekilde yeni atamalarla atanma bekleyen öğretmenlerimize müjde veririz." şeklinde yanıtladı.

            Eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek için sosyal politikaların devreye sokulduğunu belirten Özer, imkanı olanla olmayan arasında eğitime erişimdeki engellerin azaltıldığını ifade etti.
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            Emlak Konut
            Haberler Memur Öğretmen atama tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 45 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimi MEB 2023! Ek atama...
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