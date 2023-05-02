10.000 polis alımı müjdesi! Polis olmak isteyenler için beklenen haber geldi. Polis Akademisi tarafından yapılan açıklamada "Polis Akademisi Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 8.000 lisans (6.800 erkek ve 1.200 kadın), 2.000 önlisans (1.700 erkek ve 300 kadın) olmak üzere toplam 10.000 öğrenci alımı yapılacaktır" açıklaması yapıldı. Peki, POMEM polis alımı ne zaman? 10 bin polis alımı başvuru şartları neler? İşte detaylar...
10 BİN POLİS ALIMI MÜJDESİ!
Polis Akademisi tarafından yapılan açıklamada "Polis Akademisi Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 8.000 lisans (6.800 erkek ve 1.200 kadın), 2.000 önlisans (1.700 erkek ve 300 kadın) olmak üzere toplam 10.000 öğrenci alımı yapılacaktır" ifadeleri kullanıldı.
POLİS ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Adaylar 01 - 19 Mayıs 2023 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak son başvuru tarihi olan 19 Mayıs 2023 saat 17.00' ye kadar Aday Belirleme Ön Başvurularını yapabilecekler.
30. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar için başvuru ücret ve hesap bilgileri Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi (www.pa.edu.tr) adresinden duyurulacak.