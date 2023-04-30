600 İŞÇİ ALIMI 2023 SON DAKİKA! KARDEMİR 600 işçi alımı başvuru ne zaman, şartları neler? Branş dağılımı, kontenjanlar...

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) yeni alım yapacak. Güzel haberi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Bu noktada internet arama motorlarında ''KARDEMİR 600 işçi alımı başvuru ne zaman, şartları neler? Branş dağılımı, kontenjanlar açıklandı mı?'' sorularının yanıtları araştırılmaya başlandı.
KARDEMİR İŞÇİ ALIMI 2023
Son dakika haberine göre KARDEMİR bünyesine toplam 600 işçi alımı yapılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı canlı yayın programında KARDEMİR bünyesine 600 işçi alımı alınacağı müjdesini verdi. Erdoğan "TTK'ya ait maden ocaklarında 2 bin yeni işçi yaz aylarında işe başlamış olacak.
Kardemir'e önümüzdeki aylarda 600 yeni işçi alacağımızın müjdesini veriyorum" dedi.
Ancak başvuru tarihi, şartları ve kontenjanlar henüz duyurulmadı. Konuya ilişkin gelişmeler oldukça haberimizde yer verilecektir.