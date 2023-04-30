Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Memur
    • 30.04.2023 23:34
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.04.2023 23:42
    ABONE OL

    600 İŞÇİ ALIMI 2023 SON DAKİKA! KARDEMİR 600 işçi alımı başvuru ne zaman, şartları neler? Branş dağılımı, kontenjanlar...

    Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan işçi alımı yapılacağını duyurdu. Buna göre Kardemir 600 işçi alımı yapacak. Peki başvuru ne zaman, şartları neler? Branş dağılımı, kontenjanlar belli oldu mu? İşte detaylar...

    600 İŞÇİ ALIMI 2023!

    Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) yeni alım yapacak. Güzel haberi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Bu noktada internet arama motorlarında ''KARDEMİR 600 işçi alımı başvuru ne zaman, şartları neler? Branş dağılımı, kontenjanlar açıklandı mı?'' sorularının yanıtları araştırılmaya başlandı.

    KARDEMİR İŞÇİ ALIMI 2023

    Son dakika haberine göre KARDEMİR bünyesine toplam 600 işçi alımı yapılacak.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı canlı yayın programında KARDEMİR bünyesine 600 işçi alımı alınacağı müjdesini verdi. Erdoğan "TTK'ya ait maden ocaklarında 2 bin yeni işçi yaz aylarında işe başlamış olacak.

    Kardemir'e önümüzdeki aylarda 600 yeni işçi alacağımızın müjdesini veriyorum" dedi.

    Ancak başvuru tarihi, şartları ve kontenjanlar henüz duyurulmadı. Konuya ilişkin gelişmeler oldukça haberimizde yer verilecektir.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    Koalisyonlu yılların fragmanı! İzmir’de kaos
    Haberler Memur 600 İŞÇİ ALIMI 2023 SON DAKİKA! KARDEMİR 600 işçi alımı başvuru ne zaman, şartları neler? Branş dağılımı, kontenjanlar...
        loading
        SON DAKİKA