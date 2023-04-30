600 İŞÇİ ALIMI 2023 SON DAKİKA! KARDEMİR 600 işçi alımı başvuru ne zaman, şartları neler? Branş dağılımı, kontenjanlar...

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) yeni alım yapacak. Güzel haberi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Bu noktada internet arama motorlarında ''KARDEMİR 600 işçi alımı başvuru ne zaman, şartları neler? Branş dağılımı, kontenjanlar açıklandı mı?'' sorularının yanıtları araştırılmaya başlandı.