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    • Memur
    • 28.04.2023 08:00
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    • 28.04.2023 08:00
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    2023/1.DÖNEM BEKÇİLİK SONUÇ SORGULAMA! 2023 EGM PA bekçilik sınavı ne zaman? Bekçi alımı başvuru sonuçları tarihi!

    Çarşı ve Mahalle Bekçiliği 2023/1. dönem başvuruları ardından konu hakkında araştırmalar hızlandı. İşte bekçilik alımı sonuçları ve sıınav tarihi...

    takvim.com.tr
    Bekçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

    18 Ocak'ta başlayan bekçi alımı başvurularının tamamlanmasının ardından en sık aratılanlar arasında bekçi alımı sonuçları ne zaman açıklancak sorusu yer alıyor. Peki, bekçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Bekçi alımı sınavı ne zaman? İşte detaylar...

    BEKÇİ ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Bekçi alımı başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin duyuru yayımlandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

    2023 YILI İÇİN BEKÇİ MAAŞLARI

    İlkokul mezunu bekçi maaşı ortalama 12.036 TL 'ye.
    Lise mezunu bekçi maaşı 12.464 TL'ye.
    Üniversite mezunu bekçi maaşı 14.196 TL'ye yükseldi.

        BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

        Adaylar bekçilik için hangi tarihte ve nerede sınava katılacakları www.pa.edu.tr internet adresinden duyurulacak. Ayrıca adaylara posta yoluyla veya değişik iletişim araçları ile tebligat yapılmayacak. İnternet ilanı tebligat niteliğindedir.

        Adayların sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez. İnternet ilanının takip edilmemesi sebebiyle şahsen başvuru ve sınavlara katılamamaktan doğan sorumluluk adaylara aittir. Bekçilik 2023 sınav tarihi belli olur olmaz haberimizin içerisinde yer alacaktır.

        BEKÇİ ALIMI ŞARTLARI

        a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
        b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak
        c) En az 167 cm boyunda olmak,
        d) Beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak.
        e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,
        f) Ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla askerlik ödevini bitirmiş olmak,
        g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (18.01.2005 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18.01.1993 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

            h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
            i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,
            j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak,
            k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,
            l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
            m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

            n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
            o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
            p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
            r) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,
            s) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,
            t) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
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            Haberler Memur 2023/1.DÖNEM BEKÇİLİK SONUÇ SORGULAMA! 2023 EGM PA bekçilik sınavı ne zaman? Bekçi alımı başvuru sonuçları tarihi!
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