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    • Memur
    • 27.04.2023 20:45
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    • 27.04.2023 20:55
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    10.000 polis alımı müjdesi! 30. DÖNEM POMEM polis alımı başvuruları ve şartları! pau.edu.tr BAŞVURU EKRANI! 2023 EGM polis alımı ne zaman?

    10.000 polis alımı müjdesi! Polis olmak isteyenler için beklenen haber geldi. Polis Akademisi tarafından yapılan açıklamada "Polis Akademisi Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 8.000 lisans (6.800 erkek ve 1.200 kadın), 2.000 önlisans (1.700 erkek ve 300 kadın) olmak üzere toplam 10.000 öğrenci alımı yapılacaktır" açıklaması yapıldı. Peki, POMEM polis alımı ne zaman? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    10 bin polis alımı müjdesi! İşte şartlar ve kontenjanlar...

    Polis Akademisi tarafından yapılan açıklamada "Polis Akademisi Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 8.000 lisans (6.800 erkek ve 1.200 kadın), 2.000 önlisans (1.700 erkek ve 300 kadın) olmak üzere toplam 10.000 öğrenci alımı yapılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

    POLİS ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

    10 bin polis memur kadrosuyla ilgili başvurular Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi POMEM'e başvuru süreci henüz başlmadı. Başvuruların ne zaman başlatılacağıyla iligli resmi bir açıkama da gelmedi.

    30. DÖNEM POLİS ALIMI KONTENJANLARI

    Polis Akademisi Polis Meslek Eğitim Merkezlerine

    - 8.000 lisans (6.800 erkek ve 1.200 kadın),

    - 2.000 önlisans (1.700 erkek ve 300 kadın)

    toplam 10.000 öğrenci alımı gerçekleştirilecek.

        POMEM POLİS ALIMI ŞARTLARI

        Türk vatandaşı olmak,

        Lisans, önlisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

        KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak,

        Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için; KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puanın en az % 80'ini almış olmak,

        18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak

        Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm'den kısa boylu olmamak, BMİ (beden kitle endeksi), 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,
        Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

        Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

        26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;
        Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

        Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

        Genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

        Geçici kayıt tarihi itibarıyla herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,

        Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

        Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

        Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

        Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.


        ÖNLİSANS POLİSLİK ŞARTLARI 2023

        Önlisans (2 yıllık) veya lisans(4 yıllık) mezunu olmak kaydıyla ÖSYM tarafından her yıl yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan İçişleri Bakanlığının belirlediği taban puanını alabilen herkes kanunda sayılan şartları da sağlaması halinde POMEM'e başvurarak polis olabilmektedir. Emniyet Teşkilatına üniformalı olarak girebilmenin üç yolu bulunmaktadır.

        Polis Akademisi; PAEM, POMEM ve PMYO olmak üzere üç farklı kurumla ülkemize polis yetiştirmektedir. PAEM, Polis Amirleri Eğitim Merkezi olup Emniyet Teşkilatına komiser yetiştirmektedir. 11 ay süresince eğitim alan komiser adayları eğitim sonucunda komiser yardımcısı olarak atanmaktadır. PMYO, Polis Meslek Yüksek Okulu ise lise ve dengi okullardan mezun olan ve başvuruda bulunarak kurum bünyesinde eğitim görmeye başlayan 18-26 yaş arasındaki öğrencilere 2 yıl eğitim verilmektedir.

        Bu eğitim sonucunda başarılı olan öğrenciler PMYO'dan mezun olarak polis memuru olarak görevlerine atanmaktadır. Son olarak ise POMEM, Polis Meslek Eğitim Merkezleri, ön lisans ve lisans mezunlarına en az 4 ay olacak şekilde eğitim vermek suretiyle polis memuru yetiştirmekte olup yukarıda da bahsettiğimiz üzere KPSS'de belirtilen puan üzerinden alım yapmaktadır. POMEM Giriş Yönetmeliği 8. Maddede belirtilen yukarıdaki şartlardan sonra adayların ön sağlık kontrolü, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakatı da geçmesinin akabinde başlayan eğitim sürecini başarılı bir şekilde tamamlayıp mezun olan öğrencilerin ataması İçişleri Bakanlığınca polis memuru olarak yapılmaktadır.
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        Haberler Memur 10.000 polis alımı müjdesi! 30. DÖNEM POMEM polis alımı başvuruları ve şartları! pau.edu.tr BAŞVURU EKRANI! 2023 EGM polis alımı ne zaman?
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